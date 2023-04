Ukraina: Dowódca Sił Operacji Specjalnych odwiedził front w Bachmucie

Pomimo liczebnej przewagi wroga i zmasowanych ataków Siły Operacji Specjalnych uderzają w przeciwnika na kluczowych odcinkach – powiadomiły służby prasowe tych wojsk, informując o wizycie na froncie dowódcy gen. Wiktora Chorenki.

"Sytuacja w Bachmucie rzeczywiście jest trudna, ale kto, jeśli nie wy, wie, co trzeba robić i jak działać w obecnych warunkach. Wasza praca tutaj dowodzi po raz kolejny, że SOS to przede wszystkim przewaga jakości nad ilością" - mówił do żołnierzy Chorenko, cytowany w Telegramie Sił Operacji Specjalnych.

Bachmut Rosjanie próbują zająć już od ponad dziewięciu miesięcy. Obecnie walki toczą się zarówno w mieście, jak i wokół niego, a strona ukraińska wymienia ten odcinek jako "epicentrum" bojów na całym froncie na wschodzie kraju.

https://t.me/ukr_sof/514

