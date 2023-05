Ukraina: Dowódca wojsk lądowych pod Bachmutem: operacja obronna trwa

Dowódca ukraińskich wojsk lądowych gen. Ołeksandr Syrski poinformował w niedzielę, że odwiedził oddziały walczące pod Bachmutem. Operacja obronna trwa - zapewnił generał. Dodał, że na flankach w okolicach Bachmutu siły ukraińskie prowadzą działania ofensywne.

"Chociaż kontrolujemy teraz okolice miasta, to rola jego obrony nie traci na znaczeniu. Da nam to później możliwość wkroczenia do miasta" - napisał Syrski na serwisie Telegram. Podkreślił, że na flankach w pobliżu Bachmutu wojska ukraińskie kontynuują operacje ofensywne.

"Operacja obronna trwa. Powinniśmy zniszczyć wroga" - zaapelował dowódca. (https://t.me/osirskiy/82)

Wcześniej w niedzielę Syrski również skomentował sytuację wokół Bachmutu. Przyznał, że w samym mieście siły ukraińskie kontrolują już nieznaczny rejon. Podkreślił przy tym, że na przedmieściach podległe mu oddziały idą naprzód i są bliskie wzięcia miasta w okrążenie.

Poprzedni raz o wizycie generała Syrskiego na froncie pod Bachmutem armia informowała 16 maja.

Strona ukraińska informuje w niedzielę, że jest bliska wzięcia Bachmutu w półokrążenie. Zapewnia też, że Rosjanie - wbrew ich twierdzeniom - nie zdobyli miasta do końca i oddziały ukraińskie bronią się jeszcze w budynkach w południowo-zachodniej części Bachmutu.

Bitwa o Bachmut to najdłuższe i najbardziej krwawe starcie podczas wojny Ukrainy z Rosją. Walki rozpoczęły się w sierpniu 2022 roku i - według szacunków ukraińskich i zachodnich analityków - pochłonęły dziesiątki tysięcy ofiar wśród żołnierzy obu stron.