Ukraina: Dowódca wojsk lądowych: w Bachmucie kontrolujemy małą część miasta, ale idziemy naprzód na przedmieściach

W samym Bachmucie siły ukraińskie kontrolują już nieznaczny rejon, ale na przedmieściach idą naprzód i są bliskie wzięcia miasta w okrążenie - oświadczył w niedzielę dowódca ukraińskich wojsk lądowych gen. Ołeksandr Syrski w komentarzu na serwisie Telegram.

"Choć kontrolujemy teraz nieznaczną część Bachmutu, to sens jej bronienia wciąż jest aktualny. Daje nam możliwość wejścia do miasta w razie zmiany sytuacji, co nieuchronnie nastąpi" - oświadczył dowódca. Dodał następnie: "nadal idziemy naprzód na flankach na przedmieściach Bachmutu i faktycznie jesteśmy blisko wzięcia miasta w okrążenie taktyczne". (https://t.me/landforcesofukraine/9211)

Generał przekonywał, że działania te sprawią, iż siły ukraińskie będą w stanie zniszczyć wysokie budynki w Bachmucie zajęte obecnie przez Rosjan. Ogółem sytuacja jest "trudna, ale pod kontrolą" - oznajmił Syrski.

Wcześniej w niedzielę w podobnym tonie wypowiedziała się wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar, która poinformowała, że wojska ukraińskie wzięły Bachmut w półokrążenie. Malar dodała, że Ukraińcy utrzymują kontrolę nad obiektami przemysłowymi i infrastrukturalnymi oraz dzielnicą mieszkaniową w okolicy wyjazdu z Bachmutu w stronę Kostiantyniwki.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił w niedzielę podczas szczytu G7 w Hiroszimie w Japonii: "Dzisiaj Bachmut jest tylko w naszych sercach. Nic z tego miejsca nie zostało". Zaznaczył, że po walkach w mieście pozostało tylko wielu "poległych Rosjan".

Bitwa o Bachmut to najdłuższe i najbardziej krwawe starcie podczas wojny Ukrainy z Rosją. Walki rozpoczęły się w sierpniu 2022 roku i - według szacunków ukraińskich i zachodnich analityków - pochłonęły dziesiątki tysięcy ofiar wśród żołnierzy obu stron.