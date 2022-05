Ukraina: Dowództwo Południe: siły rosyjskie próbowały przedrzeć się w stronę Mikołajowa

Wojska rosyjskie usiłowały przedrzeć się z obwodu chersońskiego w kierunku Mikołajowa – poinformowało w czwartek ukraińskie dowództwo operacyjne Południe w nagraniu zamieszczonym na Facebooku.

"Szukając choćby najmniejszej możliwości przemieszczenia się w kierunku Mikołajowa, przeciwnik siłami wzmocnionego plutonu przy wsparciu dwóch czołgów i trzech transporterów opancerzonych próbował obejść nasze pozycje. Odpowiadając ogniem przy wsparciu czterech śmigłowców Mi-8 zabito siedmiu raszystów i zniszczono bojowy wóz piechoty BMP-2. Otrzymawszy mocną odpowiedź wróg wrócił na swoje pozycje obronne" - podkreślono. (www.facebook.com/watch/?v=550938303251904)

Dowództwo wskazuje, że ciągłymi ostrzałami artyleryjsko-moździerzowymi Rosjanie niszczą miasta i zabijają cywilów w obwodzie mikołajowskim. W hromadzie (gminie) kucurubskiej ranna została jedna osoba, a w miejscowości Perwomajske zginęła jedna osoba. Jedna osoba zginęła też, a jedna została ranna w hromadzie bereznehuwackiej.

Według doradcy prezydenta Ukrainy Mychajła Podolaka Rosja intensywnie stara się wpoić mieszkańcom południa kraju przekonanie, że Ukraina ich porzuciła, a "ruski mir" nastał na długo.

Jest to - jak zaznaczył na Telegramie Podolak - kompletny nonsens. "Cała nasza machina polityczno-dyplomatyczna zabiega obecnie o to, by kraj otrzymał wystarczającą ilość broni do wyzwolenia obywateli na okupowanych terytoriach" - zapewnił. (t.me/M_Podolyak/71)

Jego zdaniem czas działa na korzyść Ukrainy, bo w miarę jak Rosjanie, którzy rzucili do walki "wszystko co mają", tracą potencjał bojowy, Ukraina ma coraz więcej sił. Dzięki temu południe kraju zostanie wyzwolone i "ukraińska flaga znów załopocze nad obwodem chersońskim. Co prawda nie jutro, ale szybciej, niż komuś się wydaje" - oznajmił Podolak.