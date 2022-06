Ukraina: Draghi: musimy odważnie walczyć z wywołanym przez Rosję problemem i zorganizować eksport zboża

Musimy zorganizować eksport zboża z Ukrainy, odważnie walczyć z wywołanym przez Rosję problemem, tak jak walczy prezydent Wołodymyr Zełenski, i działać razem - oświadczył premier Włoch Mario Draghi w czwartek w Kijowie na wspólnej konferencji prasowej z przywódcami Ukrainy, Niemiec, Francji i Rumunii.

Według Draghiego Rosja "nie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom" w sprawie umożliwienia przez nią eksportu zbóż z Ukrainy.

"Są dwa tygodnie na rozminowanie portów" - ostrzegł. Dodał, że jeśli nie zostaną dotrzymane pilne terminy, "zbliży się nieuchronny dramat" głodu. Zaapelował o stworzenie bezpiecznych korytarzy do transportu zboża, by "uniknąć katastrofy".

"Jedynym sposobem jest rezolucja ONZ, która ureguluje żeglugę na Morzu Czarnym, co Rosja dotąd odrzucała" - zaznaczył.

Draghi zapewnił, że Włochy chcą widzieć Ukrainę w UE i będą wspierać ją w dążeniach do dołączenia do Unii. Jak podkreślił, wartości związane z wolnością i niepodległością to część europejskiego projektu, a tym samym Unia nie może hamować procesu akcesyjnego Ukrainy.

Draghi przekazał ponadto, że Włochy pragną zakończenia okrucieństw na Ukrainie i wzywają do pokoju, jednak "żadne rozwiązanie dyplomatyczne nie może być odseparowane od woli Kijowa". "Chcemy pokoju, ale Ukraina musi się bronić i musi wybrać pokój, jakiego chce, jaki uważa za do przyjęcia dla swego narodu. Tylko taki pokój będzie trwały" - podkreślił.