Ukraina: Duda: bez dobrze zorganizowanej infrastruktury nie da się budować efektywnej współpracy handlowej

Bez dobrze zorganizowanej infrastruktury nie da się budować efektywnej i wzajemnie korzystnej współpracy handlowej; do jej rozwoju przyczyni się modernizacja istniejących łańcuchów logistycznych oraz utworzenie nowych - powiedział we wtorek w Odessie prezydent Andrzej Duda.

Polski polityk we wtorek przed południem przybył do Odessy, gdzie podczas forum "Perspektywy współpracy Polski i Ukrainy: realizacja wspólnych inicjatyw i projektów w dziedzinie transportu i energetyki" w obecności prezydentów Polski i Ukrainy zostanie podpisane porozumienie o współpracy między portami w Gdańsku i Odessie.

"Polska do współpracy z Ukrainą i rozwoju naszych więzi gospodarczych podchodzi bardzo poważnie, widzimy to jako wielkie zadanie na przyszłość, wielką perspektywę, która - mam nadzieję - przyniesie ogromne korzyści zarówno Rzeczypospolitej, (...) jak również Ukrainie" - powiedział Duda podczas wspólnej konferencji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Podkreślał w tym kontekście znaczenie infrastruktury - dróg, przejść granicznych, linii kolejowych czy portów. "Polska od lat przywiązuje dużą wagę do rozwoju sieci korytarzy transportowych. Za punkt wyjścia przyjęliśmy założenie, że bez dobrze zorganizowanej infrastruktury nie da się budować efektywnej i wzajemnie korzystnej współpracy handlowej" - podkreślił Duda.

Zwrócił uwagę, że w 2019 r. obroty handlowe między Polską i Ukrainą osiągnęły wartość blisko 7,7 mld euro. Duda wyraził przekonanie, że potencjał rozmowy współpracy polsko-ukraińskiej jest znacznie większy, niż to było do tej pory wykorzystane. "Z pewnością do rozwoju wzajemnego handlu przyczyni się modernizacja istniejących oraz utworzenie nowych łańcuchów logistycznych" - powiedział prezydent.