Ukraina: Duży wzrost zakażeń koronawirusem, w Kijowie pierwsze szczepienie

Na Ukrainie minionej doby wykryto ponad 8 tys. zakażeń koronawirusem, najwięcej od połowy stycznia. Od środy w kraju trwa kampania szczepień przeciw Covid-19, a w czwartek po raz pierwszy preparat podano w Kijowie. Pierwsza partia szczepionek, jaka trafiła na Ukrainę, jest wyprodukowana w Indiach.

Jak przekazały kijowskie władze, szczepienie w mieście ruszyło w czwartek rano, a pierwszym zaszczepionym był ordynator jednego ze stołecznych szpitali. Miasto otrzymało od ministerstwa ochrony zdrowia ponad 40 tys. dawek preparatu Covishield opracowanego przez Uniwersytet Oksfordzki i AstraZeneca.

Pierwsza partia szczepionki, obejmująca 500 tys. dawek preparatu produkowanego w Indiach przez firmę Serum Institute of India, dotarła na Ukrainę we wtorek, a w środę wykonano pierwsze w kraju szczepienia. Według danych ministerstwa w środę łącznie wykonano 159 szczepień, w pięciu regionach.

Kampania szczepień na Ukrainie ruszyła z opóźnieniem; władze zapowiadały, że szczepienia rozpoczną się w połowie miesiąca. Według planu do końca 2022 roku zaszczepiona ma zostać co najmniej połowa populacji liczącej ok. 40 mln mieszkańców Ukrainy. Na początku mają być zaszczepieni pracownicy medyczni i personel pomagający chorym na Covid-19, ludzie przebywający w ośrodkach opieki nad osobami starszymi, wojskowi, którzy są na linii frontu; łącznie - 367 tys. osób.

W środę w kraju potwierdzono 8147 zakażeń SARS-CoV-2, zmarło 135 osób, a za wyzdrowiałych uznano 3889 pacjentów. Do szpitali przyjęto 2770 chorych - poinformował minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. Dzień wcześniej informowano o 5850 potwierdzonych przypadkach. Poprzednio dobowy bilans zakażeń był wyższy niż 8 tys. w połowie stycznia.

Najwięcej zakażeń wykryto minionego dnia w obwodach iwano-frankowskim, żytomierskim, zakarpackim, winnickim i w Kijowie. Przeprowadzono łącznie prawie 87 tys. testów, w tym ok. 37 tys. metodą PCR. W obwodzie iwano-frankowskim jest najtrudniejsza sytuacja epidemiczna.

W kraju dotychczas potwierdzono ogółem 1 325 841 infekcji, 25 596 osób zmarło.

