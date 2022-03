Ukraina: Dwa samochody osobowe ostrzelane w obwodzie zaporoskim, wśród rannych dwoje dzieci

Sześć osób, w tym dwoje dzieci, odniosło obrażenia, gdy żołnierze rosyjscy ostrzelali z broni automatycznej dwa samochody osobowe w obwodzie zaporoskim – poinformowała administracja obwodowa na stronie internetowej.

Samochody z cywilnymi pasażerami jechały trasą korytarza humanitarnego. Rosyjscy żołnierze obwinili o ostrzał stronę ukraińską, ale poszkodowani zaprzeczyli ich wersji. Dzieci przewieziono do obwodowego szpitala w Zaporożu, a dorosłych - trzy kobiety i mężczyznę - do szpitala we wsi Pokrowske.

https://www.zoda.gov.ua/news/60064/okupanti-vse-chastishe--pidlo-strilyajut-u-mirne-naselennya,-zvinuvachujuchi-u-tsomu-zsu.html