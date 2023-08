Ukraina: Dwie ofiary śmiertelne rosyjskich ostrzałów w obwodach dniepropietrowskim i chersońskim

Rosyjskie wojska ostrzelały w środę w godzinach popołudniowych teren gminy Meżowa w obwodzie dniepropietrowskim, a także kilka miejsc w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy; zginęły dwie osoby, w tym 18-letni chłopak, natomiast pięć zostało rannych - powiadomiły władze tych dwóch regionów.

"Zwyrodnialcy. Rosyjscy terroryści zabili 18-letniego chłopca. (...) Lekarze do samego końca próbowali go uratować. Zrobili wszystko, co mogli. Ponadto ucierpiało czworo ludzi, w tym dziecko. Ta dziewczynka ma dopiero dwa lata! Będzie leczona w ambulatorium, stan jej zdrowia (jest oceniany) jako zadowalający" - relacjonował na Telegramie gubernator obwodu dniepropietrowskiego Serhij Łysak (https://tinyurl.com/29twe2ba).

Tragiczne doniesienia przekazała też administracja Chersońszczyzny, która poinformowała o śmierci 54-letniego mieszkańca wsi Lwowe i rannym 71-letnim mężczyźnie z Chersonia (https://tinyurl.com/3y42cnkf).

W środę rano gubernator obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko oznajmił, że w ciągu minionej doby w rosyjskich ostrzałach zginęło czworo cywilów z tego regionu - dwie osoby w Kramatorsku, a także po jednej w Siwersku i Jampilu (https://tinyurl.com/y462c8sj).