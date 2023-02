Ukraina: Dyskusja o samolotach jest trudniejsza od "koalicji czołgowej"

Budowanie koalicji na rzecz przekazania Ukrainie samolotów bojowych wymaga dalszych działań – mówili w Kijowe prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Holandii Mark Rutte.

"Kwestia samolotów jest bardziej skomplikowana niż koalicja czołgowa. Będziemy pracowali nad tą (samolotową) koalicją. Rozpoczęliśmy rozmowy o szkoleniach. Jest to pytanie do całego świata, dlatego, że nie zależy to od jednego kraju" - wskazał ukraiński prezydent.

Rutte wyraził nadzieję, że sprawę przekazania Ukrainie samolotów uda się rozwiązać tak, jak rozwiązano kwestię dostaw czołgów. "Będziemy uważali, że będą dostawy i szkolenia, ale nie jestem gotów mówić o tym teraz. To, że Holandia jest skłonna, by przekazać te samoloty, to prawda. Ale nie będę o tym więcej mówił, bo to może przeszkodzić w podejmowaniu decyzji" - powiedział.

Premier Holandii i prezydent Ukrainy poinformowali na konferencji prasowej, że podczas rozmów omówili sankcje wobec Rosji oraz współpracę dwustronną, w tym pomoc Holandii dla Ukrainy.

Rutte przybył do Kijowa w piątek rano. Wizytę rozpoczął od złożenia wieńca przy ścianie pamięci poległych w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Poprzednio Rutte był na Ukrainie w lipcu ub. roku.