Ukraina: Dzerkało Tyżnia: druga tura wyborów w Polsce najbardziej intrygująca w historii

Druga tura wyborów prezydenckich w Polsce była najbardziej nieprzewidywalną i intrygującą w historii kraju - ocenia w poniedziałek ukraiński portal Dzerkało Tyżnia. Portal zauważa, że dla Platformy Obywatelskiej to piąte przegrane wybory z rzędu.

Wybory były wyjątkowe ze względu na kilka przyczyn, takich jak długość kampanii wyborczej, zamiana głównego opozycyjnego kandydata w trakcie kampanii, wysoka frekwencja - stwierdza Ołeksandr Szewczenko w artykule pod tytułem "Zwycięstwo w granicach błędu statystycznego".

"Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski zdołali maksymalnie zaangażować w proces wyborczy swój elektorat i wybory te przejdą do historii kraju jako jedne z najbardziej emocjonujących i dramatycznych" - ocenia. Zauważył przy tym, że "od razu po zakończeniu wyborów ze sztabu Andrzeja Dudy wybrzmiały głosy w sprawie pojednania i ugaszenia rozpalonych podczas kampanii wyborczej emocji".

Zdaniem Szewczenki polityczna scena w Polsce "istotnie się zmienia". Zaznaczył, że dla Platformy Obywatelskiej to piąte przegrane wybory z rzędu (po wyborach parlamentarnych i prezydenckich w 2015 r. i wyborach do Parlamentu Europejskiego i parlamentarnych w 2019 r.). "Dlatego dosyć logiczna będzie kwestia dotycząca głębokiej reformy głównej opozycyjnej partii" - pisze komentator. Jak dodaje, "znajdzie się też wielu chętnych do zamiany Platformy Obywatelskiej na miejscu głównych opozycjonistów".

Według niego "trochę zmienia się też sytuacja dla władzy: taka nieznaczna przewaga i istotna mobilizacja sił opozycyjnych pozostawia znacznie mniej przestrzeni dla manewrów".

Autor zastanawia się, co wynik wyborów oznacza dla stosunków polsko-ukraińskich. Zwraca uwagę, że podczas wyborów Duda poruszał temat Ukrainy i zapewniał, że Polska powinna maksymalnie wspierać Ukrainę na międzynarodowej scenie i przy każdej okazji przypominać, że Ukraina jest ofiarą rosyjskiej agresji. Jak dodaje, jednocześnie Andrzej Duda zaznaczał, że ciężki i długi dialog w sprawie kwestii historycznych będzie trwał.

"Ten dialog będzie niełatwy. Jednak jeśli Kijowowi uda się wygładzić ostre kąty w kwestiach historycznych, otrzymamy bardzo silnego partnera i przyjaciela na arenie międzynarodowej, który, prowadząc negocjacje z Ukrainą, na pewno nie będzie równocześnie sprzedawać Rosji okrętów czy budować z (prezydentem Rosji Władimirem) Putinem kolejnych gazociągów" - podsumował komentator.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska