Ukraina: Działaczka: po 2014 roku do armii rosyjskiej powołano 40 tys. mieszkańców anektowanego Krymu

Po aneksji Krymu przez Rosję dokonanej w 2014 roku w kolejnych latach ponad 40 tys. mieszkańców półwyspu zostało powołanych do armii rosyjskiej - poinformowała ukraińska działaczka Olha Skrypnyk, cytowana we wtorek przez agencję Ukrinform.

"Według naszych danych nielegalnie wezwano do armii co najmniej 40 tys. mieszkańców Krymu w ciągu całego okresu okupacji półwyspu" - powiedziała Skrypnyk, szefowa Krymskiej Grupy Obrony Praw Człowieka.

Podkreśliła, że nie chodzi o służbę kontraktową, ale obowiązkową służbę wojskową, której "nie można w zasadzie uniknąć, bo grozi za to odpowiedzialność karna". Kary wahają się od grzywny do dwóch lat pozbawienia wolności i "nawet jeśli ktoś został ukarany, to i tak musi odbyć służbę, i tak zostanie powołany" - tłumaczyła Skrypnyk.

Jak dodała, rosyjski pobór obejmował najpierw około 6 tys. mężczyzn rocznie. "Od 2022 roku Rosja zaczęła ukrywać liczbę powołanych mieszkańców Krymu i w zeszłym roku prawdopodobnie powołano ich więcej" - mówiła działaczka.

Wskazała, że mieszkańców okupowanego Krymu objęła również mobilizacja na wojnę z Ukrainą ogłoszona przez Kreml jesienią 2022 roku.

"We wrześniu zeszłego roku z powodu tego dekretu wielu mieszkańców Krymu próbowało wyjechać z półwyspu, by uniknąć mobilizacji. Część z nich zdołała wyjechać, ale część nie" - powiedziała Skrypnyk. Jak opisywała, ludzie, którzy zostali na półwyspie, kontaktowali się z obrońcami praw człowieka. "Wielu zmienia miejsce zamieszkania, nie odpowiada na telefony z komisji uzupełnień i robi wszystko, co możliwe, by nie trafić do armii rosyjskiej" - powiedziała szefowa Krymskiej Grupy Obrony Praw Człowieka.