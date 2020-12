Ukraina: Dzienny bilans wyzdrowień wyższy od liczby nowych zakażeń koronawirusem

Na Ukrainie w poniedziałek wykryto 10 811 zakażeń SARS-CoV-2, zmarło 195 osób chorujących na Covid-19, a 12 860 pacjentów wyzdrowiało - poinformował we wtorek ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.

W poniedziałek przeprowadzono ok. 55 tys. testów na obecność koronawirusa, w tym ok. 31 tys. metodą PCR. 1319 osób hospitalizowano. Najwięcej zakażeń wykryto w Kijowie - ok. 1,5 tys.

Dotychczas o najwyższej dziennej liczbie infekcji od początku epidemii - 16 294 - poinformowano 28 listopada.

Łącznie zakażenie SARS-CoV-2 wykryto dotąd w kraju u 832 758 osób. Od marca zmarło 13 928 zakażonych, a 436 564 osoby uznano za ozdrowieńców. Przeprowadzono ok. 4,8 mln testów PCR.

W poprzednim tygodniu zakażenie koronawirusem na Ukrainie wykryto u ok. 7,6 tys. mniej niż tydzień wcześniej. Jak podkreślił minister Stepanow, taki spadek odnotowano po raz pierwszy od sierpnia.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska