Ukraina: Ekspert o sytuacji w Bachmucie: radość Rosjan jest przedwczesna, nasze wojska nadal są w mieście

Radość Rosjan, którzy ogłosili zajęcie Bachmutu, jest przedwczesna. Wojska ukraińskie wciąż kontrolują część miasta i starają się otoczyć siły przeciwnika, by ostatecznie go tam wykończyć – powiedział PAP Iwan Kyryczewski, ekspert ukraińskiego serwisu Defence Express.

"Rosjanie pospieszyli się z oświadczeniami, że zajęli Bachmut. Według naszego dowództwa nasze wojska nadal znajdują się w granicach administracyjnych miasta i utrzymują nieznaczną część terytorium, w przybliżeniu około 5 procent" - wyjaśnił.

Jak dodał, wojska ukraińskie kontrolują pewne obiekty infrastruktury i osiedle domów jednorodzinnych w Bachmucie. Według wiceminister obrony Ukrainy Hanny Malar jest to południowo-zachodnia część miasta. "Radość Rosjan jest przedwczesna" - powtórzył analityk.

Przypomniał, że intensywne walki o Bachmut toczą się od sierpnia ubiegłego roku. "W tym czasie cele Rosjan bardzo się zawęziły. Planowali szybkie zajęcie Bachmutu, by otworzyć sobie drogę na Słowiańsk, Kramatorsk i Kostiantyniwkę, na następnie dotrzeć do granicy administracyjnej obwodu donieckiego. Teraz ich ambicje ograniczyły się do zajęcia ruin miasta" - wskazał.

Kyryczewski wyjaśnił, że dziś Siły Zbrojne Ukrainy starają się otoczyć Rosjan w Bachmucie. "Nasze wojska szykują lokalną operację kontruderzeniową, by otoczyć Rosjan w Bachmucie i tam ich wykończyć, jak to było na przykład przy wyzwalaniu Łymanu jesienią ubiegłego roku" - powiedział.

Ocenił, że ukraińskie dowództwo umiejętnie zastawiło pułapki na przeciwnika. Świadczą o tym informacje rzecznika Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy Serhija Czerewatego. W poniedziałek mówił on, że ukraińskie siły przesunęły się na różnych odcinkach o 200-400 metrów do przodu.

"Możliwe, że Rosjanie niebawem będą musieli się stamtąd wycofać. Biorąc pod uwagę to, ile sił ściągnęli oni do Bachmutu - a jest tam około 10 procent całej żywej siły, jaką Rosjanie mają na froncie - to ruch naprzód o kilkaset metrów na dobę jest dla naszych wojsk sukcesem i zbliża porażkę Rosjan" - podkreślił.

Ekspert zaznaczył, że w walkach pod Bachmutem zginęło 100 tysięcy rosyjskich żołnierzy. "Granica od 100 tysięcy strat Rosjan w grudniu 2022 r. do 200 tysięcy w ciągu sześciu miesięcy tego roku została przekroczona pod Bachmutem. Taktyka mięsa armatniego nie daje Rosjanom w tej wojnie oczekiwanych wyników" - powiedział Kyryczewski PAP.

Z Kijowa Jarosław Junko