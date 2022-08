Ukraina: Ekspert: Rosja nigdy nie przyzna, że ukraińskie wojska zaatakowały bazę na Krymie

Rosja w żadnym wypadku nie przyzna, że wtorkowy atak na jej bazę lotniczą na okupowanym Krymie był dziełem Ukraińców; władze na Kremlu stały się zakładnikami własnej dumy i uważają, że takie oświadczenie wskazywałoby na niedostatki rosyjskiej obrony powietrznej - ocenił w czwartek ukraiński ekspert wojskowy pułkownik Serhij Hrabski.

Analityk dodał w rozmowie z portalem TSN, że takie potwierdzenie ze strony Moskwy nie tylko "zdemaskowałoby w całej rozciągłości mit o skuteczności tych sił", ale też oznaczałoby, że podejmowane na Krymie działania "antydywersyjne" czy "antyterrorystyczne" przeciwko Ukrainie nie przynoszą rezultatu.

W opinii Hrabskiego rosyjskie władze będą milczeć również w obawie przed ujawnieniem faktycznego stanu własnego uzbrojenia. Według wojskowego przyznanie się do porażki mogłoby doprowadzić do szerszych, niepożądanych konsekwencji dla całego sektora obronno-przemysłowego. W pierwszej kolejności mowa o skutkach finansowych, gdyby dotychczasowi importerzy rosyjskiej broni zaczęli odmawiać zawierania kolejnych kontraktów.

"Jeśli Kreml przyzna, że (ataku dokonali Ukraińcy), to cały świat zobaczy, że kupowanie uzbrojenia z Rosji mija się z celem. Stanie się jasne, że to tylko zardzewiały złom, przy pomocy którego nie da się zapewnić ochrony (ważnych) obiektów" - podkreślił pułkownik.

We wtorek doszło do serii eksplozji w rosyjskiej bazie w Nowofedoriwce na okupowanym Krymie, wykorzystywanej wcześniej do prowadzenia nalotów przeciwko Ukrainie. Władze w Kijowie nie wzięły odpowiedzialności za ostrzał obiektu, lecz sztab generalny sił zbrojnych potwierdził, że tego dnia przeciwnik stracił dziewięć samolotów.

W środę amerykański dziennik "Washington Post" oznajmił, że ataku na bazę rosyjskich sił powietrznych dokonały ukraińskie siły specjalne. W czwartek "New York Times" powiadomił, że zniszczenia widoczne na fotografiach z Nowofedoriwki przeczą komunikatom Kremla, że nie ucierpiał żaden samolot. W ocenie "NYT" ostrzał obiektu był poważnym i kosztownym ciosem dla rosyjskiego wojska. Jak podkreślono, każda ze zniszczonych maszyn typu Su-24 i Su-30 mogła być warta dziesiątki milionów dolarów.

Nowofedoriwka leży ponad 200 km za obecną linią frontu, daleko poza zasięgiem dotychczas używanej przez Ukrainę broni, nie licząc pocisków przeciwokrętowych Harpoon i Neptun.

Hrabski uczestniczył m.in. w misji OBWE w Kosowie, a także misji szkoleniowej Sojuszu Północnoatlantyckiego w Iraku. W 2010 roku wojskowy został nagrodzony Medalem NATO za Chwalebną Służbę.