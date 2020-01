Ukraina: Elektroniczny spis ludności: w kraju żyje ok. 37,3 mln osób

Liczba ludności Ukrainy wynosi prawie 37,3 mln - poinformowały w czwartek władze w Kijowie, powołując się na tzw. elektroniczny spis ludności przeprowadzony na podstawie rejestrów obywateli. Spis powszechny z 2001 r. wykazał ponad 48,4 mln mieszkańców.

"Na Ukrainie mamy 37 mln 289 tys. ludzi" - oświadczył na konferencji prasowej minister gabinetu ministrów Dmytro Dubiłet.

Dane te pochodzą z grudnia i nie obejmują mieszkańców zaanektowanego przez Rosję Krymu oraz zajętych przez separatystów prorosyjskich części Donbasu na wschodzie kraju - wyjaśnił.

Według ministra głównymi przyczynami spadku liczby ludności jest migracja oraz negatywna różnica między liczbą narodzin i śmierci.

"Są trzy duże bloki: pierwszy to terytoria okupowane, drugi to negatywny trend migracji; z kraju wyjeżdża więcej ludzi, niż powraca. I trzeci, niestety, to demograficzny trend, w którym śmierci jest więcej niż narodzin. Te trzy czynniki wpływają na zmniejszenie populacji" - powiedział Dubiłet.

Spis elektroniczny sporządzono m.in. na podstawie ocen liczby ludności z danych operatorów telefonii komórkowej, danych statystycznych gospodarstw domowych i z rejestrów. Władze twierdzą, że błąd w uzyskanych wynikach nie przekracza 2,86 proc.

Zgodnie z wynikami spisu elektronicznego 15,4 proc. lub ponad 5,7 mln osób żyjących na Ukrainie to dzieci. Kolejna grupa - 9,6 proc. albo ponad 3,58 mln osób - to ludzie w wieku 15-24 lat. W przedziale wiekowymi 25-54 lata dane mówią o 44,1 proc. (ponad 16,4 mln osób). 14,1 proc. Ukraińców (ponad 5,2 mln osób) to osoby w wieku 55-64 lata. Ostatnia grupa to ludzie powyżej 65. roku życia, jest ich 16,8 proc. lub ponad 6,2 mln osób.

Przeprowadzenie spisu powszechnego zaplanowano na Ukrainie na koniec bieżącego roku. Pierwszy i ostatni taki spis odbył się w 2001 roku; zgodnie z nim w kraju żyło wówczas ponad 48,4 mln osób. W grudniu Państwowa Służba Statystyki Ukrainy oceniała liczbę ludności na ponad 41,7 mln.

Z Kijowa Jarosław Junko