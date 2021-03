Ukraina: Elektrownia w Czarnobylu przechodzi w specjalny tryb pracy w związku z pandemią

Elektrownia atomowa w Czarnobylu na północy Ukrainy przechodzi od czwartku w specjalny tryb pracy w związku z ograniczeniami przeciwepidemicznymi. Na miejscu na stałe zostanie tylko personel odpowiadający za bezpieczeństwo jądrowe i radiacyjne.

Elektrownia podjęła decyzję o wprowadzeniu dla personelu specjalnego trybu pracy w związku z rozporządzeniem rządu o zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Na miejscach pracy od czwartku pozostaje personel odpowiadający za bezpieczeństwo jądrowe i radiacyjne obiektu. Do pracy będą też angażowani pracownicy, których udział w funkcjonowaniu elektrowni podczas przestoju będzie niezbędny w tym czy innym momencie - dodano w komunikacie na stronie internetowej elektrowni.

Jak czytamy, w takim trybie będzie ona pracować co najmniej do 4 kwietnia.

Elektrownia, w której w 1986 roku doszło do katastrofy jądrowej, przestała być wytwórcą energii w 2000 roku, kiedy na przekazane z Kijowa polecenie ówczesnego prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy dyżurny w Czarnobylu nacisnął przycisk, wyłączający reaktor nr 3. Trwa proces wyłączania jej z eksploatacji.

Likwidator skutków awarii i ekolog Serhij Myrnyj mówił PAP, że elektrownia w Czarnobylu zatrudnia ok. 800 osób, około dziesięć razy mniej niż przed laty. Są to na przykład operatorzy bloków elektrycznych, którzy pracują na 12-godzinne zmiany, ponieważ zasady bezpieczeństwa nie pozwalają na to, by paliwo jądrowe pozostawało bez kontroli.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska