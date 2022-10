Ukraina: Enerhoatom: to nieprawda, że w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej potrzebne jest rosyjskie paliwo

Informacje o tym, że w okupowanej przez Rosję Zaporoskiej Elektrowni Atomowej potrzebne jest rosyjskie paliwo nuklearne, to fake newsy - oświadczył w czwartek Petro Kotin, dyrektor ukraińskiego koncernu Enerhoatom.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Kotin zapewnił, że w magazynach zaopatrujących sześć reaktorów elektrowni znajdują się wystarczające zapasy paliwa. "Samo przygotowanie zmiany dostawcy zajmuje około trzech lat" - zauważył dyrektor Enerhoatomu.

Cytowany w czwartek przez agencje Reutera Renat Karcza, doradca dyrektora generalnego rosyjskiego operatora elektrowni atomowych Rosenergoatom, powiedział, że Rosja będzie wkrótce używać w elektrowni własnego paliwa jądrowego.

Obecnie siłownia pracuje na paliwie amerykańskiej firmy Westinghouse, pochodzącym z zakładów w Szwecji.

Kotin zwrócił uwagę na to, że największą obawą Ukrainy jest odcięcie zewnętrznych źródeł energii służącej do chłodzenia reaktorów Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. "To naprawdę bezprecedensowa sytuacja, która dotyczy przecież największej elektrowni atomowej w Europie" - zaznaczył dyrektor Enerhoatomu.

Zaporoska Elektrownia Atomowa, największa siłownia jądrowa w Europie, znajduje się na okupowanych przez Kreml terenach obwodu zaporoskiego. Po rozpoczętej 24 lutego inwazji elektrownia została zajęta przez Rosję, jej teren był wielokrotnie ostrzeliwany. W obiekcie i jego okolicach stacjonują żołnierze rosyjscy.

Wojna i koszty dobijają kolejną znaną polską firmę. Zobacz nasze najnowsze 1x1 na Kanale Gospodarczym