Ukraina: Euromaidan PR: walki uliczne w Chersoniu

Portal Euromaidan PR podaje, że w nocy ze środy na czwartek na ulicach Chersonia toczą się walki uliczne, a ukraińskie siły obrony terytorialnej starają się odbić miasto. Wcześniej mer Chersonia Ihor Kołychajew powiedział, że Rosjanie utorowali sobie drogę do miejskiego ratusza.

Kołychajew zaapelował do rosyjskich żołnierzy, by nie strzelali do ludności cywilnej.

Wcześniej w środę rosyjskie siły ogłosiły, że opanowały miasto, czemu zaprzeczyły władze Ukrainy.