Ukraina: Frakcja parlamentarna prorosyjskiej partii Opozycyjna Platforma - Za Życie przestała istnieć

Frakcja prorosyjskiej partii Opozycyjna Platforma - Za Życie w Radzie Najwyższej (parlamencie) Ukrainy oficjalnie przestała istnieć - poinformowała w czwartek gazeta internetowa Ukrainska Prawda.

Działalność Opozycyjnej Platformy - Za Życie została zawieszona 20 marca przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiO). 21 kwietnia pojawiła się informacja, że parlamentarzyści tego ugrupowania utworzyli w parlamencie nową frakcję pod nazwą Platforma za Życie i Pokój. W czwartek formalnie ją rozwiązano.

Jednym z liderów zabronionej prorosyjskiej partii był ukraiński oligarcha Wiktor Medwedczuk, uważany przez ostatnie dwie dekady za lobbystę interesów Rosji na Ukrainie. Miały go łączyć bliskie kontakty z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. W 2003 roku Putin został ojcem chrzestnym córki Medwedczuka.

Gdy wybuchła wojna, Medwedczuk - oskarżany o zdradę stanu - uciekł z aresztu domowego, lecz został schwytany. Następnie zaapelował do władz Rosji, by zgodziły się na wymienienie go na obrońców Mariupola i znajdujących się w mieście cywilów, lecz Kreml jego apel zignorował.

"Powinniście przeprosić Ukraińców za swoje czyny i po cichu opuścić nasz parlament, dopóki was do tego nie zmuszono" - zwrócił się 23 kwietnia do polityków prorosyjskiego ugrupowania sekretarz RBNiO Ołeksij Daniłow.