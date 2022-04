Ukraina: Fundacja Centaurus: trafiały do nas psy z ranami postrzałowymi; najpoważniej ranne jechały do Polski na zabieg

Trafiały do nas psy z ranami postrzałowymi i tkwiącymi w ciałach odłamkami; najpoważniej ranne od razu jechały do Polski na zabieg – mówi PAP Dagmara Dymarska z zajmującej się pomocą zwierzętom Fundacji Centaurus. Organizacja rozpoczęła swoją działalność na Ukrainie krótko po wybuchu wojny, dziś skupia się na ewakuacji porzuconych psów i kotów z najbardziej narażonych obszarów kraju.

Utworzony w odpowiedzi na rozpoczęcie przez Rosję inwazji na Ukrainę i ciągle rozbudowywany punkt mieści się w Domu Uratowanych Zwierząt w Lwowie - miejscu zajmującym się opieką nad zwierzętami, które w wyniku urazów czy chorób nie mogłyby same przeżyć na wolności.

Jak przyznaje Orest, jeden ze stałych pracowników ośrodka, "trafiają do nas zwierzęta z całej Ukrainy; przyjmujemy je, otaczamy opieką - część z nich wraca następnie na wolność, inne zostają z nami". W Domu Uratowanych Zwierząt azyl znalazły porzucone lub zranione lisy czy borsuki, kontuzjowane orły i inne ptaki drapieżne. "Wcześniej, przed nawiązaniem współpracy z Centaurusem, nie zajmowaliśmy się psami czy kotami" - mówi. "Nasze działania bazują wyłącznie na datkach od darczyńców i pomocy wolontariuszy" - dodaje Orest.

Odpowiadając na pytanie PAP o początki i rozwój działalności organizacji na Ukrainie współzałożycielka Fundacji Centaurus zaznacza, że "wszystko co robimy, wychodzi w praniu, stale nawiązujemy różne kontakty, wszystko musimy organizować na bieżąco". "Nasze psy i koty pochodzą z obszarów wokół Kijowa - na przykład z Irpienia - z Mikołajowa, Czerkasów - z całej Ukrainy. Mamy wolontariuszy, którzy jeżdżą w takie obszary i szukają porzuconych, błąkających się zwierząt. Ściągamy też psy i koty ze schronisk z najbardziej narażonych na działania wojenne rejonów lub miejsc już nimi doświadczonych" - wyjaśnia Dagmara Dymarska.

"W kilku miastach utworzyliśmy punkty, do których zwierzęta są zwożone i w większych transportach sprowadzane tutaj. Następnym punktem jest Medyka, w której wójt udostępnił nam budynek, z którego utworzyliśmy bazę i przystanek na drodze do Dolnego Śląska, gdzie zwierzęta poddawane są kwarantannie. Później oddawane są do adopcji lub pod opiekę innych organizacji z całej Europy" - mówi PAP współzałożycielka Centaurusa.

W ośrodku znajduje się obecnie około 200 psów i 110 kotów. W dniu rozmowy z PAP do Lwowa przywieziono 23 psy z okolic Kijowa i 62 z Dniepru w środkowo-wschodniej Ukrainie. Psy z Domu Uratowanych Zwierząt codziennie odwiedzane są przez dziesiątki osób wyprowadzających je na spacery po okolicznym parku. "Dzięki temu zwierzęta są wybiegane i spokojne, w nocy panuje tu zadziwiająca cisza" - przyznaje rozmówczyni PAP. Ostatnio w Domu Uratowanych Zwierząt na świat przyszło siedem szczeniaków uratowanej przed wojną suczki.

"W ośrodku mieści się również baza przerzutowa dla przywożonych na Ukrainę produktów. Mamy tu dziś na przykład karmy, siano i paszę dla koni, które to produkty zostaną przewiezione do Odessy" - dodaje.

Zapytana o to, jak wiele osób interesuje się adopcją uratowanych z Ukrainy zwierząt, współzałożycielka Centaurusa mówi, że "dziennie dostaje od 15 do 20 wiadomości; zainteresowanie jest naprawdę duże". "W klauzuli adopcyjnej napisane jest, że jeśli właściciel zwierzęcia się znajdzie, a działania wojenne ustaną, pies lub kot wróci do domu. W innych przypadkach zwierzaki zostaną z nowymi właścicielami na stałe" - tłumaczy.

"Zdarzają się jednak nieprzyjemne przypadki. Pani, która uciekła z Irpienia do Belgii, ma pretensje o to, że pies, który zarośnięty wałęsał się po ulicy, został przez nas zabrany. Zwierzę jest już w Polsce, rozmowy z właścicielką trwają" - oświadcza Dagmara Dymarska.

Chociaż większość znajdujących się w ośrodku zwierząt lgnie do kręcących się przy kojcach osób, "w większości przypadków, w momencie ich zabrania, psy i koty były wypłoszone i wygłodzone" - przyznaje rozmówczyni PAP. Mamy tu zwierzęta ze schronisk, które były pozostawione same sobie przez trzy tygodnie. Po tygodniu tutaj zaczynają nabierać masy, ufać nam. Mieliśmy też psy z ranami postrzałowymi, z odłamkami wbitymi w ciała; od razu przewieźliśmy je do Polski na niezbędny zabieg" - mówi.

Każdy, kto chciałby wesprzeć pracę fundacji, może to zrobić poprzez zbiórkę organizowaną na stronie: https://www.ratujemyzwierzaki.pl/centaurus-irpien.

Ze Lwowa Jakub Bawołek