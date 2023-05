Ukraina: Gen. Syrski: pod Bachmutem przeszliśmy do ataku, to "nowa stronica" walk

Dowódca ukraińskich wojsk lądowych generał Ołeksandr Syrski poinformował we wtorek, że wizytował oddziały pod Bachmutem, które - jak zaznaczył - przeszły w ciągu ostatnich dni do ataku, wywołując dezorientację wroga i otwierając w walkach "nową stronicę".

Wideo ze spotkania z żołnierzami pod Bachmutem generał opublikował na serwisie Telegram (https://t.me/osirskiy/70).

"Trzy dni temu otworzyła się nowa stronica naszej wojny, gdy przeszliście do ataku" - mówił Syrski, zwracając się do żołnierzy. Dodał następnie: "Swoimi działaniami wywołaliście dezorientację całej armii rosyjskiej, dlatego że Rosjanie nie wiedzą, gdzie odbywa się atak, gdzie trwa nasz atak ogólny i co dzieje się pod Bachmutem, który już uważali za swój".

Syrski wspomniał w wystąpieniu o ataku ukraińskim "od północy i od południa" i porównał atakujących Bachmut najemników z rosyjskiej Grupy Wagnera do "szczurów w pułapce".

W komentarzu na Telegramie ukraiński dowódca poinformował, że podległe mu oddziały, "stosując zasadę aktywnej obrony", przechodzą "do działań kontrofensywnych na niektórych odcinkach pod Bachmutem". Wymienił formacje walczące pod Bachmutem: 56. i 57. samodzielną brygadę zmotoryzowaną, 3. i 5. brygadę szturmową i 24. brygadę zmechanizowaną sił zbrojnych Ukrainy.