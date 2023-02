Ukraina: Gen. Załużny: ponad 100 rakiet użyli Rosjanie w ostatnich atakach na ukraińskie cele

Ponad 100 rakiet użyli Rosjanie w ostatnich atakach na ukraińskie cele, do których doszło w dniach 9-10 lutego – powiadomił dowódca ukraińskich Sił Zbrojnych generał Wałerij Załużny.

"Siłami i zasobami Sił Zbrojnych Ukrainy i innych części składowych obrony zniszczono 61 rakiet oraz pięć dronów" - napisał w Telegramie.

Generał przekazał, że od godziny 21.50 (20.50 czasu polskiego) w czwartek do godziny 12.00 (11 w Polsce) w piątek Rosjanie wystrzelili 71 rakiet. 43 z nich to pociski typu Ch-101/Ch-555, zaś 28 to pociski typu Kalibr. Przeciwnik wykorzystał też do 35 pocisków S-300 oraz 7 dronów Shahed.

"Ataki lotnicze i rakietowe zostały przeprowadzone z zastosowaniem samolotów lotnictwa strategicznego (Tu-95) z basenu Morza Kaspijskiego i Wołgodońska (w Rosji - PAP) oraz nośników rakiet (okrętów - PAP) z basenu Morza Czarnego" - napisał dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Uderzeń rakietami kompleksu S-300 dokonano z rejonu obwodu biełgorodzkiego (w Rosji) oraz z tymczasowo okupowanego terytorium obwodu zaporoskiego w rejonie Tokmaku" - podał Załużny.

(https://t.me/CinCAFU/371)

Z Kijowa Jarosław Junko