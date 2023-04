Ukraina: Gen. Załużny: wizyta dowódcy francuskich sił zbrojnych to wyraźny znak poparcia

Wizyta na Ukrainie dowódcy francuskich sił zbrojnych gen. Thierry'ego Burkharda to wyraźny znak poparcia dla ukraińskiej armii - oświadczył w czwartek naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Wałerij Załużny.

Ukraiński dowódca podkreślił, że była to pierwsza wizyta gen. Burkharda na Ukrainie. Jak dodał we wpisie na Facebooku, jest to "wyraźny znak poparcia dla ukraińskiej armii ze strony francuskich kolegów w wojnie przeciwko agresorowi".

Rozmowy z dowódcą francuskich sił zbrojnych dotyczyły sytuacji na froncie, ukraińskiego zapotrzebowania na amunicję, środki obrony przeciwlotniczej i samoloty F-16. Strony uzgodniły, że będą kontynuować współpracę i utrzymywać dialog.

Gen. Załużny zapewnił, że ukraińskie siły są gotowe, by dzielić się z partnerami doświadczeniem dotyczącym prowadzenia wojny na pełną skalę. Podziękował stronie francuskiej za pomoc i solidarność. (https://tinyurl.com/mrx79jdr)