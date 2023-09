Ukraina: Generał Najew: kontynuujemy wzmacnianie granicy państwowej

Kontynuujemy wzmacnianie granicy państwowej - oznajmił w sobotę dowódca Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy generał Serhij Najew. W minionym tygodniu na granicy założono ponad 2 tys. min.

Generał przekazał w mediach społecznościowych, że w minionym tygodniu wykopano ponad 3 km okopów, ponad 2,5 km rowu przeciwpancernego i założono ponad 2 tys. min na granicy.

"Będziemy nadal kontynuować tę pracę, by zwiększyć nasze zdolności obronne, by w razie czego być zawsze gotowym do adekwatnych działań wobec wrogich zamiarów" - dodał.