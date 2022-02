Ukraina: Generał: Separatyści 98 razy naruszyli rozejm

Według stanu z godz. 18 (17 w Polsce) wspierani przez Rosję separatyści w Donbasie naruszyli rozejm 98 razy, a ostrzały prowadzone są przede wszystkim z miejscowości - poinformował w sobotę generał Ołeksandr Pawluk, dowódca Operacji Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy.

"W ciągu ostatnich trzech dni sytuacja (w Donbasie) znacząco się pogarsza" - powiedział generał na briefingu w Kramatorsku.

"W poprzednich miesiącach średnio było do pięciu naruszeń rozejmu na dobę, a 17 lutego na przykład było to 60 naruszeń (...) Zostało rannych dwóch żołnierzy" - podkreślił Pawluk, cytowany przez Interfax-Ukraina.

18 lutego doszło do 66 naruszeń, a w sobotę do godziny 18.00 - 98 naruszeń - wymieniał. Było to 95 ostrzałów, w tym 86 z uzbrojenia zabronionego przez porozumienia mińskie - poinformował.

Od początku doby dwóch ukraińskich żołnierzy zginęło, a czterech zostało rannych.

"Cynizm ostrzałów polega na tym, że przede wszystkim prowadzone są z miejscowości. Artyleria przeciwnika prowadzi ogień, zasłaniając się cywilami" - kontynuował. Zapewnił, że ukraińskie siły nie prowadzą ostrzału w kierunku cywilnej ludności.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska