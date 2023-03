Ukraina: Generał Załużny: zniszczyliśmy 34 spośród 81 rosyjskich pocisków rakietowych wystrzelonych na nasz kraj

Ukraińskie wojska obrony przeciwrakietowej zniszczyły 34 spośród 81 pocisków manewrujących, które w nocy ze środy na czwartek zostały wystrzelone na nasz kraj przez rosyjskie wojska - poinformował naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny. W ocenie polityków z Kijowa był to najbardziej zmasowany atak rakietowy wroga w 2023 roku.

Siły rosyjskie użyły bardzo różnych pocisków, m.in. wystrzeliwanych z samolotów rakiet Ch-101, Ch-555, Ch-22 oraz Ch-47 Kindżał, a także Kalibrów, przenoszonych przez okręty wojenne operujące na Morzu Czarnym. Przeciwnik atakował również przy pomocy systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych S-300 oraz dronów kamikadze irańskiej produkcji Shahed-131 i Shahed-136.

Udało nam się zniszczyć 34 spośród 48 pocisków manewrujących typu Ch-101, Ch-555 i Kalibr. Zneutralizowano też cztery bezzałogowce - oznajmił Załużny na Telegramie (https://t.me/CinCAFU/402).

Jak dodał, na skutek skutecznych działań ukraińskiej armii osiem rosyjskich kierowanych pocisków typu powietrze-ziemia nie doleciało do zakładanych celów. Generał nie sprecyzował, co oznacza to sformułowanie.

"Był to największy atak rakietowy od początku 2023 roku" - podkreślił na Twitterze członek delegacji Ukrainy do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Ołeksij Honczarenko (https://tinyurl.com/3v5567ba).

"Rosja powróciła do starego schematu (swoich działań) - masowych ostrzałów rakietowych Ukrainy w nocy, gdy ludzie śpią. Eksplozje odnotowano w większości regionów, trafiono w obiekty infrastruktury i budynki mieszkalne" - skomentował w mediach społecznościowych Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego (https://tinyurl.com/mrxd8fva).

Na skutek nocnego ataku zginęło co najmniej sześć osób - pięcioro w obwodzie lwowskim na zachodzie Ukrainy i jedna w regionie dniepropietrowskim w środkowo-wschodniej części kraju.