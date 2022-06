Ukraina: Gmina żydowska w Humaniu od początku wojny opiekuje się tysiącami uchodźców

Żydowska fundacja dobroczynna i gmina żydowska w położonym w środkowej części Ukrainy Humaniu od początku wojny opiekują się wewnętrznymi uchodźcami; obecnie zapewniają codzienną opiekę 300 osobom - napisał w czwartek portal Ukrinform.

Portal zamieścił długą wypowiedź Natana Ben Nuna, dyrektora żydowskiej Fundacji Dobroczynnej im. Rabina Nachmana. Opowiedział on, jak wygląda pomoc gminy żydowskiej w Humaniu od początku wojny. "Na początku wojny w chasydzkich hotelach w Humaniu zatrzymały się dziesiątki tysięcy ludzi. Jedni spędzili noc i pojechali na zachód. Inni są tu już od kilku miesięcy. Mają dach nad głową, bezpłatne wyżywienie, pomoc lekarską i bezpieczne miejsce w schronie przeciwlotniczym. Dziś nie ma już tylu ludzi co na początku. Fundacja finansowała wszystko do 22 maja, teraz robi to gmina żydowska. Codziennie karmimy bezpłatnie 300 uchodźców. Pracują na ich rzecz wszyscy pracownicy gminy. Oddaliśmy szpitalowi i wolontariuszom wszystkie nasze lekarstwa, opaski uciskowe, środki antyseptyczne, środki tamujące krwawienie. Czy gdzieś indziej na Ukrainie jest coś takiego?" - zapytał retorycznie Natan Ben Nun.

W przeciwieństwie do wielu Ukraińców był przekonany, że wojna wybuchnie. "Zrozumiałem to wtedy, kiedy Rosjanie przywieźli pod granicę bazę do przetaczania krwi. Było to jasne w zasadzie od chwili, gdy Rosjanie zajęli Krym. Jeśli wilk porwie owcę z zagrody, to będzie przychodził, dopóki nie dostanie po zębach" - powiedział dyrektor fundacji.

Ben Nun wypowiedział się również na temat stanowiska Izraela w sprawie wojny: "Nie mam cywilizowanych słów, by wyrazić to, co czuję w związku z postępowaniem izraelskiego rządu. Nie pomaga Ukrainie. Jest to tym bardziej dziwne, że opinia publiczna jest bezapelacyjnie po stronie Ukrainy".

Powiedział też, że Ukraina powinna wziąć przykład z Izraela, jeżeli chce zwyciężyć. "Jeżeli będą odczuwali zadawany im ból, to się od was odczepią. Odejdą, kiedy będą wiedzieć, że za każdą rakietę będzie odpłata. To wystarczy! Izrael znajduje i zabija każdego, kto pozwoli sobie na zabicie obywatela Izraela."

Humań to miasto w środkowej części Ukrainy w obwodzie czerkaskim. Przed drugą wojną światową połowę mieszkańców stanowili Żydzi. Obecnie to około 5 procent populacji Humania, ale gmina żydowska jest bardzo aktywna. Miasto jest ważnym celem pielgrzymek chasydów z całego świata, ponieważ znajduje się tu grób rabina Nachmana z Bracławia, jednej z najważniejszych postaci chasydyzmu.