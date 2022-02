Ukraina: Grupa deputowanych i dziennikarzy znalazła się pod ostrzałem w Donbasie (aktualizacja)

Grupa deputowanych i zagranicznych dziennikarzy znalazła się pod ostrzałem w Donbasie na wschodzie Ukrainy - poinformowała w sobotę rzeczniczka rządzącej na Ukrainie partii Sługa Narodu Julija Palijczuk. Ewakuowano ich do schronu, nikt nie został ranny.

"Na jednej z pozycji deputowani i przedstawiciele zagranicznych mediów znaleźli się pod ostrzałem i zostali ewakuowani do schronu" - napisała w Telegramie rzeczniczka partii.

Później zapewniła, że wszyscy już znajdują się w bezpiecznym miejscu. Nikt nie został ranny.

Przedstawiciel MSW Anton Heraszczenko poinformował, że pod ostrzałem moździerzowym w Donbasie znalazł się szef MSW Ukrainy Denys Monastyrski, grupa deputowanych i 25 zagranicznych dziennikarzy.

"Dziennikarze CNN, FOXnews, +Washington Post+, +New York Times+, Voice of America i innych światowych mediów mogli naocznie przekonać się, kto w rzeczywistości przygotowuje się do ofensywy na pokojową Ukrainę, a kto przygotowuje się do obrony" - przekazał Heraszczenko.

Do zdarzenia doszło w pobliżu miejscowości Nowołuhanske w obwodzie donieckim.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska