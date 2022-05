Ukraina: Gubernator obwodu ługańskiego wzywa mieszkańców do ewakuacji "póki to możliwe"

Gubernator obwodu ługańskigo Serhij Hajdaj wezwał w niedzielę mieszkańców Siewierodoniecka, Lisiczańska i Rubiżnego do ewakuacji, póki jest to jeszcze możliwe. Apel został opublikowany w komunikatorze Telegram.

Na 1 maja planowana jest ewakuacja z miast Siewierodonieck, Lisiczańsk i Rubiżne, a także z gminy Hirske.

"Siewierodonieck, Lisiczańsk, Rubiżne, a także gmina Hirske - ewakuujcie się, póki sytuacja nie jest tak trudna jak w Popasnej. Autobusy są w drodze" - napisał Hajdaj.

Przypomniał, że władze zostały zmuszone do zawieszenia ewakuacji ludzi z Popasnej po tym, jak 29 kwietnia straciły kontakt z ludźmi w dwóch autobusach.

"Mieszkańcy Popasnej mieli wiele okazji do wcześniejszego wyjazdu: kilka razy pociąg ewakuacyjny wyjeżdżał z miejscowego dworca kolejowego, a potem z Kamyszewachy. Bardzo długo autobusy dojeżdżały do centrum miasta. Teraz wszystko jest trudniejsze. Dlatego nie czekajcie do ostatniej chwili. Póki jest możliwość, wyjedźcie jak najdalej od +rosyjskiego świata+, który nie oszczędza ani kobiet, ani dzieci. Ratujcie życie" - wezwał Hajdaj.