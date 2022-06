Ukraina: Gubernator: odbiliśmy 20 proc. zajętego przez Rosjan terytorium w Siewierodoniecku

Ukraińskie siły odbiły z rąk rosyjskiej armii 20 proc. zajętego przez nią terytorium miasta Siewierodonieck w obwodzie ługańskim - poinformował w piątek szef władz tego regionu na wschodzie Ukrainy Serhij Hajdaj.

"Wiele razy już słyszałem, że Siewierodonieck całkowicie zajęła rosyjska armia. Chcę powiedzieć, że tak nie jest" - przekazał Hajdaj.

"Co więcej, podczas gdy wcześniej była trudna sytuacja, zajęte było ok. 70 proc., to teraz cofnęliśmy ich o 20 proc." - dodał w telewizji. (https://t.me/luhanskaVTSA/3149)

W piątek wieczorem sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy oznajmił, że główne wysiłki na kierunku donieckim przeciwnik skoncentrował w okolicach Siewierodoniecka. Pod osłoną artylerii siły rosyjskie prowadziły działania szturmowe w dzielnicach mieszkalnych wschodniej części miasta. Przeciwnik "ma częściowy sukces, aktywne działania bojowe trwają" - zakomunikował sztab.