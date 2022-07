Ukraina: Gubernator: rakiety dolatują z Rosji do Charkowa w 30-40 sekund

Wystrzelone z Rosji rakiety dolatują do Charkowa w 30-40 sekund - powiedział w niedzielę gubernator obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow, cytowany przez agencję Ukrinform. Władze apelują do mieszkańców miasta, by nie przebywali bez pilnej potrzeby na zewnątrz.

"Znajdujemy się za blisko granicy z Federacją Rosyjską. Tylko ok. 40 km. I czas przylotu rakiety wynosi od 30 do 40 sekund. Więc czasu na ukrycie się jest za mało. Nie należy lekceważyć syren alarmowych, trzeba od razu udawać się do schronów" - podkreśla szef władz obwodowych.

Syniehubow zaznacza, że część wystrzelonych z Rosji pocisków udaje się strącić ukraińskim siłom.

Informuje też, że linia frontu w ostatnich dniach w obwodzie charkowskim nie zmieniła się, a siły przeciwnika nie zajęły nowego terytorium. Na kilku kierunkach trwają aktywne walki.

Gubernator wskazuje, że Charków i obwód charkowski pozostają dla armii rosyjskiej istotnym celem. Zapewnia przy tym, że siły ukraińskie całodobowo pracują nad wzmocnieniem swoich pozycji i zdolności obronnych.