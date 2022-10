Ukraina: Gwardia Narodowa: najemnicy z "grupy Wagnera" trafili do niewoli, to więźniowie skazani za ciężkie przestępstwa

Przedstawiciel ukraińskiej Gwardii Narodowej płk Mykoła Urszałowycz poinformował w czwartek, że w minionych dniach siły ukraińskie zniszczyły pod Bachmutem dwie grupy rosyjskiej formacji najemniczej zwanej "grupą Wagnera" i dwóch najemników wzięto do niewoli.

Do starcia doszło 24 i 25 października na kierunku Bachmutu - powiedział Urszałowycz, cytowany przez portal Suspilne. Rosyjscy najemnicy prowadzili tam działania ofensywne przy użyciu artylerii. Siły ukraińskie zniszczyły obie grupy, a dwóch Rosjan wzięły do niewoli. Okazało się, że są to więźniowie skazani w Rosji za ciężkie przestępstwa, którzy zgłosili się do "grupy Wagnera" i podpisali z nią kontrakt na pół roku, po czym zostali wysłani na Ukrainę.

O tym, że najemnicy są obecnie w rejonie Bachmutu, gdzie trwają ciężkie walki, informowały wcześniej media. Ukraiński wywiad wojskowy oceniał w ostatnich dniach, że "grupa Wagnera" werbuje do swych szeregów więźniów, skazanych za zabójstwa, gwałty i przestępstwa narkotykowe. Nierzadko są to ludzie chorzy, np, zakażeni wirusem HIV czy wirusowym zapaleniem wątroby typu C.

Werbunek w więzieniach w Rosji prowadził - według niezależnych mediów rosyjskich - osobiście Jewgienij Prigożyn, rosyjski biznesmen, który - jak się uważa - finansuje "grupę Wagnera".