Ukraina: Gwardia Narodowa pilnuje przestrzegania ograniczeń w związku z koronawirusem

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na ulice ukraińskich miast i miejscowości, w których obowiązuje stan sytuacji nadzwyczajnej, skierowano Gwardię Narodową. Dotychczas na Ukrainie odnotowano 26 przypadków SARS-CoV-2, w tym trzy śmiertelne.

Stan sytuacji nadzwyczajnej wprowadzono w obwodach kijowskim, czerniowieckim i żytomirskim. Jak informuje Gwardia Narodowa, specjalne środki ostrożności obowiązują też na wjazdach do miast: Kijów, Winnica, Dniepr, Czerkasy.

Funkcjonariusze Gwardii razem z policjantami pełnią dyżury na punktach kontrolnych i patrolują ulice. Sprawdzają m.in., czy w transporcie publicznym nie podróżuje więcej osób niż przewidują nowe obostrzenia (tj. nie więcej niż 10). Wszyscy pasażerowie powinni również nosić maseczki ochronne.

Jak dodano w komunikacie Gwardii, jej funkcjonariusze wraz z policją pilnują jednego z trzech szpitali w Kijowie, przygotowywanego do przyjęcia pacjentów z SARS-CoV-2.

W związku z przypadkami łamania obowiązujących ograniczeń policja sporządziła do tej pory ponad 400 protokołów, z czego najwięcej w obwodzie dniepropietrowskim.

W piątek państwowa służba ds. sytuacji nadzwyczajnych przekazała, że ulicami Kijowa jeżdżą specjalne pojazdy, z których przez megafony do mieszkańców apeluje się o przestrzeganie norm higieniczno-sanitarnych, by nie dopuścić do szerzenia się infekcji. Służby wzywają mieszkańców, by nie wychodzili z domów bez potrzeby. Zapowiedziano, że takie samochody mają jeździć we wszystkich miastach w kraju.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska