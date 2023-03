Ukraina: Inicjator akcji plakatów z podziękowaniami dla polskich polityków: ich wizyta w Kijowie była dla nas bardzo ważna

Pierwsza wizyta europejskich polityków, w tym ówczesnego wicepremiera Polski Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego w atakowanym przez Rosjan Kijowie, była dla nas ogromnym wsparciem – powiedział PAP Wiktor Narynski, inicjator akcji „Pamiętamy” na ulicach stolicy Ukrainy.

W ramach akcji na ulicach Kijowa od kilku dni widoczne są plakaty z napisem: "Pamiętamy 15 marca 2022. Pierwsza wizyta zagranicznych przywódców w Kijowie". Na plakatach widnieją wizerunki Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego oraz premierów Czech i Słowenii, którzy również uczestniczyli w tej wizycie.

"Ten czyn był bardzo ważny. Oni realnie poparli wtedy Ukraińców. Przyjechali jako pierwsi po inwazji, dlatego postanowiliśmy im za to podziękować" - wyjaśnił Narynski. "To, że przyjechali do nas w czasie, kiedy Kijów był otoczony przez rosyjskie wojska, było bohaterstwem" - dodał.

Narynski jest szefem firmy reklamowej, która ma siedzibę w podkijowskim Irpieniu. Od początku otwartej fazy wojny Rosji przeciwko Ukrainie jego firma zajęła się działaniami na rzecz ukraińskich żołnierzy i wolontariuszy, którzy działali na linii frontu.

"W tę akcję zaangażowało się kilka firm. Jednym z naszym partnerów jest duże polskie przedsiębiorstwo Plastics Ukraina, które gorąco nas poparło" - poinformował.

Narynski ujawnił, że akcja "Pamiętamy" prowadzona jest głównie w centrum Kijowa. "Są to trzy ekrany na Chreszczatyku (głównej ulicy Kijowa), 12 citylightów na ulicach Hruszewskiego, Chreszczatyk i bulwarze Szewczenki oraz kilka boardów na prospekcie Zwycięstwa" - powiedział.

"Dla nas nie jest to akcja reklamowa, lecz wyraz ogromnego podziękowania od nas dla was" - podsumował w rozmowie z PAP Narynski.

15 marca 2022 roku premier Morawiecki, prezes Kaczyński (wówczas wicepremier) wraz z premierami Czech i Słowenii przybyli do Kijowa pociągiem. W ukraińskiej stolicy spotkali się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz premierem tego kraju Denysem Szmyhalem.

Na Ukrainie porównywano wówczas ich wizytę z przyjazdem do Tbilisi w 2008 roku w czasie wojny rosyjsko-gruzińskiej prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki oraz liderów państw bałtyckich.

Z Kijowa Jarosław Junko