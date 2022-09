Ukraina: Irański dron bojowy używany przez Rosję zestrzelony na południu kraju

Armia ukraińska poinformowała we wtorek o zestrzeleniu aparatu bezzałogowego, wyprodukowanego w Iranie i używanego przez atakujące Ukrainę wojska rosyjskie. Dron bojowy Shahed-136 został zestrzelony w obwodzie mikołajewskim na południu Ukrainy.

Aparat zestrzeliły oddziały obrony przeciwlotniczej Dowództwa Południe sił zbrojnych Ukrainy - podała agencja Ukrinform.

Opisuje ona, że Rosjanie oznaczają te drony własną nazwą Gerań-2. O zestrzeleniu najprawdopodobniej takiej samej maszyny w obwodzie charkowskim armia ukraińska informowała przed tygodniem.

Shahed-136 to bojowe drony-kamikadze o zasięgu 2,5 tys. kilometrów. Aparaty te są stosunkowo nieduże i latają nisko, przez co są trudne do wykrycia dla ukraińskich systemów obrony powietrznej.