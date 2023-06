Ukraina: ISW: wolniejsza od oczekiwanej kontrofensywa nie jest miarą szerszego ukraińskiego potencjału

Wolniejsze od oczekiwanego tempo ukraińskich operacji kontrofensywnych nie jest wskaźnikiem ogólnego potencjału, a armia prawdopodobnie przygotowuje się do przyszłego głównego uderzenia pomimo początkowych niepowodzeń – ocenia w najnowszym raporcie Instytut Badań nad Wojną.

"Władze ukraińskie od dawna sygnalizowały, że kontrofensywa będzie serią stopniowych i następujących po sobie działań; ponadto niedawno oświadczyły, że obecne działania nie stanowią głównego kierunku planowania kontrofensywy" - pisze ISW w najnowszym raporcie.

Wiceminister obrony Hanna Malar mówiła w środę, że nie należy oceniać postępów działań zbrojnych "wyłącznie na podstawie kilometrów czy liczby wyzwolonych miejscowości". Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że wojna to nie "produkcja hollywoodzka", która przyniesie natychmiastowe efekty.

"To, że obecne operacje ukraińskie mogą mieć inne cele niż czysto terytorialne to ważna uwaga. Siły ukraińskie mogą prowadzić kilka działań ofensywnych na przestrzeni teatru działań w celu osłabienia rosyjskich sił i przygotowania warunków do przyszłego głównego uderzenia" - ocenia ISW.

Ośrodek zaznacza przy tym, że straty są nieuniknione po obu stronach, jednak "ostrożne planowanie operacyjne po stronie ukraińskiej ma na celu zrównoważenie tej rzeczywistości" przy uwzględnieniu, że degradacja potencjału rosyjskich sił jest ważnym celem.

"Szerszym celem ukraińskich ataków wzdłuż całej linii frontu może być stopniowe osłabianie, wyczerpywanie i rozciąganie rosyjskich zdolności w ramach przygotowania do dodatkowych uderzeń ofensywnych" - pisze ISW, zaznaczając, że ukraińskie postępy nie powinny być oceniane na podstawie dziennych zmian kontroli terenu.

Wołodymyr Zełenski, pisze ISW, przyznał, że postępy ukraińskiej kontrofensywy są "wolniejsze niż by się chciało" i że będą one wymagać czasu. Jedną z przyczyn jest to, że wojska rosyjskie zaminowały 200 tys. km2 terenów frontowych. ISW wskazuje, że Rosjanie zbudowali wielowarstwowe linie umocnień na okupowanych terenach na południu. Jest mało prawdopodobne, by obecne działania sił ukraińskich szybko te linie przerwały. Chodzi raczej o szerszy cel wyczerpania sił i rezerw rosyjskich.