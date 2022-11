Ukraina: Japonia dostarczy Kijowowi generatory i latarnie słoneczne o wartości ponad 2,5 mln dolarów

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii oświadczyło, że kraj ten dostarczy władzom w Kijowie generatory i latarnie słoneczne o wartości ponad 2,5 mln dolarów, by Ukraina mogła się lepiej przygotować do przetrwania ostrej zimy - poinformował we wtorek portal Kyiv Independent.

"To pomoc w przetrwaniu zimy dla tych, którzy nie mogą korzystać z urządzeń grzewczych i sprzętu oświetleniowego z powodu braku elektryczności" - oświadczyło ministerstwo, cytowane przez Kyiv Independent.

Rząd japoński będzie realizował swoją pomoc poprzez biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.

Rosja od początku października atakuje krytyczną infrastrukturę Ukrainy za pomocą rakiet i dronów. W wyniku zmasowanych ataków, mniej więcej połowa systemu energetycznego Ukrainy została wyłączona z użytkowania. Ukraińscy operatorzy energetyczni zmuszani są do planowego wyłączania prądu w całym kraju.

Moskwa otwarcie przyznaje, że system energetyczny Ukrainy jest jednym z jej głównych celów. Zgodnie z konwencjami genewskimi atakowanie ważnej infrastruktury publicznej jest zbrodnią wojenną - przypomniał Kyiv Independent.