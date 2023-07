Ukraina: jeśli Izrael dostarczy broń Ukrainie, nie ma ryzyka, że przejmie ją Iran

Po niedawnym oświadczeniu premiera Benjamina Netanjahu, że Izrael powstrzymuje się od udzielania pomocy wojskowej Kijowowi z obawy, że ta broń może wpaść w ręce Iranu, w środę Mychajło Podolak starał się rozwiać te obawy, przekonując, że takie ryzyko nie istnieje.

"Wszystko, co dotyczy broni ciężkiej, jest udokumentowane i monitorowane. Dlatego nie ma ryzyka, że Iran otrzyma coś wyprodukowanego w Izraelu z tego, co trafi na Ukrainę" - zapewnił doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w wywiadzie dla izraelskiego portalu i24.

Według ukraińskiego polityka Iran otrzymuje na dużą skalę pomoc od Rosji, która obejmuje systemy obronne, systemy nadzoru przestrzeni powietrznej, systemy S300 i S400 i niektóre inne technologie - wyjaśnił.

"Oznacza to, że Iran ma już partnera, który może zapewnić mu technologie wojskowe na dużą skalę" - zauważył Podolak.

Komentując niedawny spór między ukraińską ambasadą w Izraelu a izraelskim MSZ w związku z rzekomym prorosyjskim stanowiskiem Izraela w wojnie na Ukrainie, Podolak powiedział, że rozumie obawy władz izraelskich.

"Patrzę bardziej pragmatycznie na stanowisko Izraela. Rozumiem wszystkie wewnętrzne wyzwania Izraela, w tym wyzwania terytorialne. Jest jasne, jaką rolę odgrywa Rosja w regionie, w tym w Iranie, i jakie zagrożenia dla bezpieczeństwa regionu stwarza Rosja" - wyjaśnił doradca prezydenta.

Odnosząc się do faktu, że premier Netanjahu do tej pory nie odwiedził Kijowa, dał do zrozumienia, że taka wizyta byłaby pożądana.

"Byłoby to symboliczne. Podkreśliłoby to fakt, że Izrael rozumie naturę tej wojny, (rozumie), dlaczego suwerenność każdego kraju jest bardzo ważna i musi być chroniona, a także wolność jego obywateli" - powiedział.

Mówiąc o perspektywach konfliktu, stwierdził, że dla niego jest oczywiste, że Rosja "nie wygrywa". W związku z tym wezwał Izrael do rozważenia swoich przyszłych stosunków z walczącymi stronami.

"Jeszcze raz chcę podkreślić, że Rosja przegra tę wojnę, a jej elita polityczna nie będzie istnieć w obecnym składzie" - ocenił Podolak.

Po napaści Rosji na Ukrainę Izrael wyrażał moralną i humanitarną solidarność z Ukrainą, odmawiał jednak dostarczenia jej broni.

Rząd tego kraju zdecydował się wspomóc Ukrainę m.in. cywilnym systemem ostrzegania przed atakami rakietowymi. Testy systemu mogą rozpocząć się w Kijowie we wrześniu, ale miną miesiące, zanim będzie on w pełni operacyjny - poinformował we wtorek Times of Israel.

Media izraelskie wyjaśniają, że państwo żydowskie usiłuje utrzymać dobre stosunki zarówno z Ukrainą, jak i Rosją, mając na względzie swoje bezpieczeństwo wobec działań Rosji w Syrii oraz wobec Iranu. Rosja kontroluje przestrzeń powietrzną nad Syrią, Izraelowi zależy więc na tym, by nie izolować Rosji, bo dzięki temu może przypuszczać ataki powietrzne na wspierane przez Iran siły Hezbollahu na swej północnej granicy.

Z Jerozolimy Marcin Mazur