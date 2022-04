Ukraina: jeśli Kreml nienawidzi teraz czegoś bardziej niż Ukrainy, to słowa "Mariupol"

Bardziej niż Ukrainy Kreml nienawidzi tylko słowa "Mariupol" - ocenił Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, we wtorek we wpisie opublikowanym w serwisie Twitter. Dodał, że władze są świadome położenia obrońców miasta i robią wszystko, by im pomóc.

"Jeśli Kreml nienawidzi teraz czegoś bardziej niż Ukrainy, to jest to słowo +Mariupol+. Półtora miesiąca nasi obrońcy bronią miasta przed rosyjską hordą, która jest ponad dziesięć razy liczniejsza. Trzymają się pod bombardowaniem i wgryzają się w każdy metr miasta. Sprawiają, że Rosja płaci bardzo wysoką cenę" - napisał Podolak (https://tinyurl.com/2jm7swwj).

"Nasi żołnierze pozostają uwięzieni w mieście i mają problemy z zaopatrzeniem. Wojskowe i polityczne przywództwo kraju jest świadome problemu, monitoruje sytuację w czasie rzeczywistym i ma więcej informacji, niż widać w serwisach społecznościowych. Prezydent i dowództwo Sił Zbrojnych robią wszystko co możliwe (i niemożliwe), aby znaleźć rozwiązanie i pomóc naszym żołnierzom. Ale nie możemy publicznie komunikować naszych planów i działań nie zdradzając się przed wrogiem. Proszę potraktujcie to ze zrozumieniem" - zaapelował doradca Zełenskiego.

Leżący między okupowanym przez Rosjan Krymem a zajmowaną przez zależnych od Moskwy rebeliantów częścią Donbasu Mariupol od początku rosyjskiej inwazji 24 lutego był celem ciężkich ostrzałów i nalotów, które zamieniły miasto w ruinę. Miasto od ponad miesiąca jest otoczone przez wojska rosyjskie.

Według ostatnich szacunków władz Mariupola, w mieście pozostaje ok. 120 tys. osób, ich sytuacja humanitarna jest tragiczna, brakuje wody i żywności.