Ukraina: "JP": Izraelczycy zbudują kompleks sportowy w podkijowskiej Buczy, bo Ukraińcy poszukują pozorów normalności

W podkijowskim miasteczku Bucza, które stało się symbolem rosyjskich zbrodni wojennych, inwestorzy z Izraela zbudują kompleks sportowy; to oznaka tego, że Ukraińcy poszukują pozorów normalności - napisał we wtorek portal dziennika "Jerusalem Post".

Grupa izraelskich inwestorów z sektora nieruchomości stoi na czele konsorcjum budującego zaawansowany kompleks sportowo-rekreacyjnego w dotkniętej rosyjskimi okrucieństwami Buczy. Projekt o wartości około 1,2 miliona dolarów, ma na celu rewitalizację miasteczka i zapewnienie obiektów rekreacyjnych dla miejscowej ludności. Kompleks o powierzchni 2700 metrów kwadratowych ma zostać otwarty latem bieżącego roku - napisał "JP.

Przed rozpoczęciem rosyjskiej agresji na Ukrainę, to położone na przedmieściach Kijowa miasteczko było zamieszkane przez ok. 40 tys. osób, głównie z klasy średniej i wyższej. Jej mieszkańcy stopniowo powracają do swoich domów i starają się żyć jak przed wojną - przypomina "Jerusalem Post".

Aleks Sotowski, przedstawiciel izraelskich przedsiębiorców, pragnących inwestować na Ukrainie podkreślił znaczenie międzynarodowej pomocy w wysiłkach na rzecz odbudowy Ukrainy. "Podobnie jak wiele innych miast na Ukrainie, Bucza również się odbudowuje; napływają do niej międzynarodowe fundusze. One jednak nie wystarczą. Wiele miast w kraju nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z odbudową i potrzebuje pomocy zagranicznych inwestorów z różnych dziedzin, zwłaszcza tych działających w obszarze nieruchomości, infrastruktury zdrowotnej i rekreacyjnej" - powiedział Sotowski.

Kompleks sportowy będzie się mieścić w nowoczesnym, otwartym przed dwoma laty centrum handlowym. Znajdą się w nim m.in. baseny ze strefą spa i saunami, siłownie, sale do sportów walki i centrum aktywności dla dzieci.

"Wiele badań pokazuje, że aktywność sportowa ma pozytywny wpływ na psychikę i bardzo pomaga w zmniejszaniu stresu, radzeniu sobie z lękami i poprawie nastroju. Mieszkańcy Ukrainy są tego spragnieni. Szukają punktów oparcia i normalności" - podkreślił izraelski biznesmen.