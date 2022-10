Ukraina: Już pięć osób zabitych w poniedziałkowym ataku Rosji na Zaporoże

Do pięciu wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku rakietowego na Zaporoże, do którego doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek - powiadomił we wtorek sekretarz zaporoskiej rady miejskiej Anatolij Kurtiew. Wcześniej informowano o dwóch zabitych i 23 rannych.

"Służby ratunkowe i pracownicy komunalni przez całą noc, bez odpoczynku, przeszukiwali gruzowisko w pobliżu wielopiętrowego budynku mieszkalnego, w który trafiła wczoraj rosyjska rakieta. (...) W nocy wydobyto spod gruzów ciała jeszcze trzech zabitych osób" - oznajmił samorządowiec na Telegramie (https://t.me/kurtievofficial/6411).

Wcześniej, w nocy z soboty na niedzielę, wojska agresora wystrzeliły na Zaporoże co najmniej 12 pocisków rakietowych. W dziewięciopiętrowym bloku mieszkalnym pocisk zrujnował kondygnacje od parteru do siódmego pietra, potem zawaliła się wyższa część budynku. Poważnym zniszczeniom uległo jeszcze pięć domów prywatnych, a w sumie uszkodzono 50 bloków wielopiętrowych i 20 domów. Zginęło wówczas 14 osób, a 74 zostały ranne.

Rosyjskie siły zintensyfikowały w ostatnich dniach ataki na Zaporoże. 30 września wojska agresora ostrzelały kolumnę cywilnych aut w pobliżu miasta, zabijając 32 osoby i raniąc ponad 90.

W poniedziałek siły najeźdźcy przeprowadziły zmasowany atak rakietowy na szereg miast w większości regionów Ukrainy. Pociski uderzyły m.in. w centrum Kijowa, miejscowości w obwodach dniepropietrowskim i mikołajowskim, a także w obiekty infrastruktury na zachodzie kraju. Według najnowszych ustaleń ukraińskich władz w wyniku ostrzałów zginęło co najmniej 19 osób, a 105 zostało rannych.

