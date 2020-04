Ukraina: Kartki młodych polskich artystów trafią do najważniejszych polityków

Ambasada RP w Kijowie poinformowała w czwartek o rozstrzygnięciu konkursu na e-kartkę świąteczną. Zwycięskie prace trafią do najważniejszych polityków Polski i Ukrainy; kartki laureatów otrzymają m.in. prezydenci Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski.

Do udziału w konkursie, ogłoszonym przez Ambasadę RP oraz Wydział Konsularny i Polonii w Kijowie, a także konsulaty generalne, zgłosiło się kilkuset młodych polskich artystów z całej Ukrainy - przekazała ambasada na Facebooku.

Jury wyłoniło 20 zwycięskich prac. Wśród laureatów znaleźli się artyści w wieku od pięciu do 17 lat.

"Ich kartki trafią do najważniejszych polityków w Polsce i na Ukrainie, w tym dwie pierwsze do prezydentów Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego" - czytamy we wpisie polskiej placówki.

Już w czwartek szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba zamieścił na Facebooku zdjęcie kartki autorstwa 12-letniej Zofii z Odessy, którą otrzymał wraz z życzeniami od ambasadora RP na Ukrainie Bartosza Cichockiego.

"Droga Zosiu z Odessy, ambasador Polski Bartosz Cichocki przekazał mi twoją kartkę. Mam nadzieję, że cieszysz się, że trafiła do mnie. Bo mi jest bardzo miło, że otrzymałem twoją kartkę" - napisał szef ukraińskiej dyplomacji, składając młodej artystce życzenia wielkanocne.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska