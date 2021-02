Ukraina: Kiedy ruszy proces szczepień przeciwko Covid-19 i jak będzie przebiegać?

Na Ukrainie wciąż nie rozpoczęły się szczepienia przeciwko Covid-19. Władze zapowiadają, że pierwsze dawki preparatu dotrą do kraju w połowie lutego. "The Economist" stwierdził, że Ukraina będzie jednym z krajów bez powszechnego dostępu do szczepionki do 2023 roku.

"Ukraina będzie zaopatrzona w niezbędną liczbę bezpiecznych szczepionek w zaplanowanych terminach" - zapewnił niedawno premier Denys Szmyhal. Na razie do kraju nie dotarł żaden preparat, ale według zapowiedzi władz pierwsze szczepionki przybędą w połowie lutego i wtedy też ruszy proces szczepień, obejmujący pięć etapów. Według premiera do końca 2022 roku zaszczepiona ma zostać co najmniej połowa populacji liczącej ok. 40 mln mieszkańców Ukrainy.

Na początku mają być zaszczepieni pracownicy medyczni i personel pomagający chorym na Covid-19, ludzie przebywający w ośrodkach opieki nad osobami starszymi, wojskowi, którzy są na linii frontu; łącznie - 367 tys. osób.

Następnie szczepionka ma być podana pracownikom socjalnym i osobom powyżej 80. roku życia oraz reszcie pracowników medycznych. Później preparat mają otrzymać ludzie "o wysokim ryzyku zainfekowania" i osoby, które odpowiadają za bezpieczeństwo i funkcjonowanie państwa, czyli pracownicy państwowej służby ds. sytuacji nadzwyczajnych, policjanci, funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), nauczyciele itd. Na czwartym etapie będą zaszczepione m.in. osoby powyżej 60. roku życia i dorośli z towarzyszącymi chorobami. Piąty etap przeznaczony ma być dla osób, które nie znalazły się we wcześniej uwzględnionych grupach.

Priorytet szczepień budzi wątpliwości - czytamy na portalu Dzerkało Tyżnia. "Ukraiński scenariusz znacznie różni się od podejścia europejskich państw. (...) By określić priorytet szczepień, uwzględniono nie tylko fizjologiczne czynniki (wiek, choroby towarzyszące), ale też czynniki subiektywne i polityczne. Na przykład priorytet przed osobami w wieku 60-64 lat i osobami w wieku 18-59 lat z chorobami współistniejącymi mają pracownicy państwowej służby ds. sytuacji nadzwyczajnej, policji, Gwardii Narodowej, SBU, MSW i żołnierze" - podkreślono.

117 tys. dawek preparatu Pfizer-BioNTech dotrze w połowie miesiąca na Ukrainę w ramach COVAX, uruchomionego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) programu, mającego zapewnić dostęp do szczepionek 92 najuboższym państwom. "The Economist" podkreślił, że pierwsze 2 mld szczepionek w ramach COVAX będzie przekazanych biednym krajom w 2021 r. i trafią one głównie do pracowników ochrony zdrowia. Jak dodaje, preparatami z tej inicjatywy zaszczepionych będzie jedynie do 20 proc. populacji każdego z krajów.

"Jednak dostawy COVAX mogą docierać powoli, szczególnie jeśli opóźnienia w produkcji i dostawach do bogatszych krajów odsuną w czasie dostawy dla biedniejszych państw. W krajach rozwijających się powszechne objęcie szczepieniem populacji nie zostanie osiągnięte przed rokiem 2023, o ile w ogóle zostanie osiągnięte" - napisał "The Economist". Według niego bez powszechnego dostępu do szczepionki do 2023 roku może być 85 krajów, głównie afrykańskich, ale też Ukraina. Wzięto pod uwagę umowy dotyczące dostaw preparatów, ograniczenia dotyczące produkcji, brak zaufania wśród mieszkańców do szczepionek, liczbę ludności i dostępność pracowników medycznych.

Minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow, odnosząc się do prognozy "The Economist", zaznaczył, że jego resort realizuje wszystkie wzięte na siebie zobowiązania. "Jeśli powiedzieliśmy, że zaczynamy masowe szczepienie w lutym, to zaczynamy w lutym. Komentować jakichś tam domysłów analityków nie zamierzam. Skąd biorą się te cyfry, nie wiem" - powiedział. Dodał, że dostęp do bezpłatnego szczepienia będzie miało 30 mln Ukraińców.

W ciągu roku Ukraina otrzyma 8-16 milionów dawek w ramach inicjatywy COVAX - zapowiedział szef rządu. Dodał, że oprócz preparatu Pfizer w ramach tego programu Kijów może dostać szczepionki koncernów AstraZeneca, NovaVax i Sanofi. Szmyhal zaznaczył, że Ukraina będzie wykorzystywać tylko te szczepionki, których skuteczność jest wyższa niż 70 proc. Poinformował, że jego kraj prowadzi rozmowy o zakupie szczepionki z sześcioma producentami, a szczepienia komercyjne będą odbywać się równolegle z państwowymi.

Oprócz szczepionek z inicjatywy COVAX w lutym na Ukrainę może też dotrzeć 700 tys. dawek preparatu CoronaVac od chińskiej firmy Sinovac Biotech. Pod koniec grudnia Ukraina podpisała umowę z tym koncernem na zakup 1,9 mln dawek. Pośrednikiem w transakcji jest ukraińska firma Lekchim, która poinformowała, że ma kontrakt z tym koncernem na zakup 5 milionów dawek. Na jej stronie wisi ogłoszenie skierowane do firm, które chciałyby kupić szczepionki dla swoich pracowników.

"Milion dawek szczepionki - pierwszy milion - od znanej międzynarodowej firmy" wkrótce dotrze na Ukrainę - zapowiedział też niedawno prezydent Wołodymyr Zełenski, nie ujawniając jednak, o jaki preparat chodzi.

Milion dawek planują też zakupić dla mieszkańców Kijowa stołeczne władze. Mer Witalij Kliczko zaznaczył, że miasto gotowe jest na zakup szczepionki ze swoich środków, ponieważ do tej pory żaden preparat nie dotarł na Ukrainę, a Kijów to wielomilionowa metropolia, w której wirus się szybko rozprzestrzenia.

Ukraina nie zamierza kupować szczepionki przeciwko Covid-19 od Rosji. Szef MSZ Dmytro Kułeba ocenił, że jej "możliwości propagandowe" są większe od jej skuteczności. Wcześniej mówił też, że rosyjską szczepionkę należy traktować jako element wojny hybrydowej Rosji przeciwko Ukrainie. Parlament przyjął ustawę zakazującą rejestracji rosyjskiej szczepionki. Rosyjski preparat został jednak dostarczony do samozwańczej tzw. Donieckiej Republiki Ludowej w Donbasie - podały w niedzielę lokalne media.

Z opublikowanego w styczniu badania ośrodka Rating wynika, że ponad połowa Ukraińców nie jest gotowa, by zaszczepić się przeciwko Covid-19, nawet jeśli szczepionka byłaby darmowa.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska