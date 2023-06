Ukraina: Kijów przekazał NATO listę pilnych potrzeb humanitarnych w związku z wysadzeniem zapory na Dnieprze

Ukraina przekazała NATO listę pilnych potrzeb humanitarnych w związku z następstwami wysadzenia przez Rosjan zapory na Dnieprze – podało w czwartek MSZ w Kijowie. W najbliższym czasie Ukraina ma otrzymać pomoc od Sojuszu.

Euroatlantycki Ośrodek Koordynacji Reagowania w przypadku Katastrof ma w najbliższym czasie przekazać Ukrainie niezbędne wsparcie - powiadomiła służba prasowa resortu spraw zagranicznych w Kijowie.

Jak pisze agencja Interfax-Ukraina, powołując się na MSZ, pomoc humanitarna była tematem rozmów szefa resortu Dmytra Kułeby podczas zwołanej pilnie Komisji NATO-Ukraina.

Kułeba wyraził wdzięczność NATO i sojusznikom za "gotowość do udzielenia szybkiej pomocy w celu przeciwdziałania skutkom ataku terrorystycznego Rosji w Kachowskiej Elektrowni Wodnej".

Minister spraw zagranicznych Ukrainy podkreślił, że ta katastrofa "pokazuje, że Rosja nie ma żadnych granic w popełnianiu zbrodni". Poprosił zachodnich partnerów o wsparcia Ukrainy, by mogła ona wyzwolić okupowane terytoria.

"Wzywam partnerów do dalszego umacniania zdolności obronnych Ukrainy, w tym kontynuacji jak najszybszego dostarczania amunicji artyleryjskiej do dział kalibru 155 mm" - zaapelował Kułeba. Wezwał również zachodnich partnerów, by podczas zaplanowanego na 11-12 lipca szczytu NATO w Wilnie uchwalili decyzje, które przyspieszą członkostwo Ukrainy w Sojuszu.

Posiedzenie komisji NATO-Ukraina zostało zwołane z inicjatywy Kijowa. Dmytro Kułeba uczestniczył w nim zdalnie.

rsp/ adj/