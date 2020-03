Ukraina: Kijów zaostrza środki bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

Na Ukrainie odnotowano dwa nowe przypadki zakażenia SARS-CoV-2 - podało w poniedziałek ukraińskie Centrum Zdrowia Publicznego. Liczba zakażeń wzrosła do pięciu. Mer Kijowa Witalij Kliczko zapowiedział zaostrzenie środków bezpieczeństwa w związku z koronawirusem.

Oba nowe przypadki odnotowano w obwodzie czerniowieckim w południowo-zachodniej części kraju. Tam też zarejestrowano pierwszy na Ukrainie przypadek zakażenia.

W stolicy od wtorku będą zaostrzone środki bezpieczeństwa w związku z koronawirusem. Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że w mieście zamknięte będą centra handlowe, restauracje, kawiarnie. Zapewnił, że otwarte pozostaną sklepy spożywcze, drogerie, apteki, stacje paliw, banki. Tymczasowo mają być też zamknięte m.in. siłownie, sauny, salony kosmetyczne i fryzjerskie i kluby.

Kliczko również zapowiedział, że będzie "ograniczone przemieszczanie się ludzi" między Kijowem a innymi miastami i miejscowościami. Zaapelował też do dyrektorów przedsiębiorstw o zlecanie pracownikom pracy zdalnej.

Na razie w Kijowie nie będzie ograniczone funkcjonowanie transportu publicznego. Kliczko wezwał jednak mieszkańców, by korzystali z niego jedynie w razie konieczności. Zaapelował również, by w metrze nosić maseczki.

Ukraińska straż graniczna poinformowała, że od północy do godz. 8 rano nie wpuszczono na terytorium Ukrainy ponad 50 obcokrajowców. Ma to związek z obowiązującym od tego dnia zakazem wjazdu dla obcokrajowców i bezpaństwowców (z pewnymi wyjątkami). Przekazano, że w ciągu ostatniej doby granicę przekroczyło ponad 140 tys. osób: 85 tys. wjechało do kraju, 58 tys. wyjechało.

Na Ukrainie doszło do kolejnej w ostatnim czasie próby przemytu maseczek ochronnych, których eksport jest objęty zakazem. Biuro prokuratura generalnego podało, że próbowano przemycić 50 tys. maseczek na przejściu granicznym z Polską Jagodzin-Dorohusk. W sobotę straż graniczna również informowała o próbie przemytu 50 tys. maseczek na tym przejściu.

W ramach środków ostrożności niektóre sieci restauracji poinformowały o zamknięciu lokali. Będą jedynie świadczyć usługi dowozu posiłków.

W związku z szerzeniem się koronawirusa fundacje miliardera Wiktora Pinczuka i jego żony Ołeny zapowiedziały przekazanie ukraińskim szpitalom 10 respiratorów.

Łącznie na Ukrainie odnotowano pięć przypadków Covid-19. Jedna zakażona osoba zmarła.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska