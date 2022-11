Ukraina: Kijowscy studenci od miesiąca uczą się w trybie zdalnym

Studenci uczelni wyższych w Kijowie od miesiąca uczą się głównie zdalnie; zdarzają się przerwy w dostawach prądu, internetu oraz ogrzewania.

Studenci studiów licencjackich rozpoczęli rok akademicki 19 września, a ich koledzy ze studiów magisterskich - 1 października. W normalnych warunkach wszyscy powinni rozpocząć naukę 1 września.

Młodsze roczniki odbywały większość zajęć w trybie stacjonarnym i hybrydowym, a roczniki starsze - w zdalnym. Jednak po zmasowanych rosyjskich atakach rakietowych na Kijów, które rozpoczęły się na początku października i są skierowane w głównej mierze na obiekty infrastruktury krytycznej (szczególnie energetycznej), wszyscy studenci zaczęli studiować zdalnie.

Po dwóch tygodniach niektóre uczelnie, głównie artystyczne, wznowiły zajęcia stacjonarne, które nierzadko odbywają się w schronach.

Zdaniem Anny, studentki I roku studiów aktorskich kijowskiej szkoły filmowej, lepiej jest mieć zajęcia w schronie, niż zdalnie. "W jaki sposób zdalnie można opanować techniki, metody aktorskie, tworzenie etiud?" - pyta retorycznie dziewczyna. "Wolę mieć zajęcia w chłodnym schronie na żywo i w otoczeniu przyjaciół, aniżeli w chłodnym pokoju bez przyjaciół i przed monitorem".

Pozostałe uczelnie prowadzą zajęcia jedynie w trybie zdalnym. Studentka I roku anglistyki Nelly wspomina, że w poniedziałek, 10 października, gdy rosyjskie rakiety spadały na Kijów, przez ponad pięć godzin czekała na odwołanie alarmu przeciwlotniczego, by móc założyć kurtkę i buty i pójść na zajęcia. Niestety ani wtedy, ani przez kolejne dni nie mogła tego zrobić, gdyż jej uczelnia pozostała zamknięta i wszystkie zajęcia odbywają się w trybie zdalnym.

"Najgorzej jest wtedy, gdy odłączają prąd, ponieważ wówczas nie ma też ogrzewania, a nawet mobilny internet jest niestabilny" - mówi dziewczyna. Gdy połączenie się zrywa, wykładowcy przyjmują to ze zrozumieniem; poza tym sami są w podobnej sytuacji. "Ostatnio jest pochmurno, przez co pojawia się jeszcze jeden problem - słaba widoczność, dlatego też, gdy jest elektryczność, staram się naładować wszystkie stare komórki, których później używam do podświetlenia książek i zeszytów" - dodaje.

Problemy z oświetleniem dały się też we znaki Nadii, studentce I roku architektury, która pierwszego wieczoru, podczas którego zabrakło prądu, podczas odrabiania pracy domowej użyła do oświetlenia świecę. "Poczułam się wtedy jak w filmie o Tarasie Szewczence który kiedyś oglądałam" - mówi dziewczyna wyjaśniając, że we wspomnianym filmie ukraiński wieszcz narodowy przebywał na rosyjskim zesłaniu, gdzie rysował przy świetle świecy. "Dziwnie się wówczas poczułam i po raz kolejny uświadomiłam sobie, że muszę zrobić wszystko, by następne pokolenia Ukraińców tak nie miały" - powiedziała Nadija w rozmowie z korespondentką PAP.

Iwan, student I roku studiów historycznych, powiedział, że cieszył się, gdy znalazł powód, by pójść do dziekanatu i chociażby przez chwilę pobyć na uczelni. "Ze względu na wojnę legitymacje studenckie zostały wyrobione z opóźnieniem i dopiero w poniedziałek odebrałem swoją w dziekanacie" - mówi chłopak. "Umówiliśmy się z przyjaciółmi, że pójdziemy tam razem i choć jakiś czas spędzimy +na żywo+, a nie zdalnie" - powiedział, dodając, że ma nadzieję, iż niebawem ta "energetyczna kwarantanna" się skończy.

Z Kijowa Tatiana Artuszewska