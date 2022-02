Ukraina: Kliczko: działanie infrastruktury krytycznej jest dla nas priorytetem

Priorytetem kijowskich władz jest to, by działała infrastruktura krytyczna - podkreślił we wtorek mer Kijowa Witalij Kliczko, odpowiadając na pytanie PAP. Na wypadek interwencji miasto przygotowuje bunkry i bierze udział w tworzeniu sił obrony terytorialnej.

"Naszym głównym priorytetem jest to, że musi działać infrastruktura krytyczna. Musimy gwarantować usługi dla naszych mieszkańców - prąd, woda, gaz, ogrzewanie - wszystko to, co powinniśmy dostarczać mieszkańcom każdego dnia" - powiedział Kliczko, odpowiadając na pytanie o to, w jaki sposób miasto przygotowuje się to potencjalnej eskalacji sytuacji bezpieczeństwa czy prowokacji ze strony Rosji.

Na wypadek interwencji miasto przygotowuje bunkry dla cywilów i współpracuje z siłami zbrojnymi, tworząc siły obrony terytorialnej - dodał na briefingu po spotkaniu z prezydentami Warszawy i Pragi - Rafałem Trzaskowskim i Zdenkiem Hribem.