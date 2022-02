Ukraina: Koleje informują o pociągach ewakuacyjnych z Kijowa dla 10 tys. osób

Ukraińskie koleje poinformowały w piątek o pociągach ewakuacyjnych z Kijowa na zachód, m.in. do Lwowa. Wiceminister infrastruktury Mustafa Najem ocenił, że pociągi mogą zabrać około 10 tysięcy osób.

Pociągi odjadą m.in. do Użhorodu, Truskawca, Kowla, Czerniowiec i do Lwowa. Do niektórych z nich dodano kilka dodatkowych wagonów.

Najem ocenił, że liczba wagonów jest wystarczająca, by bezpiecznie wywieźć do końca doby około 10 tysięcy ludzi.

"Wsiadanie do pociągu odbywa się w kolejności oczekiwania w ogonku, tradycyjnie pierwszeństwo mają dzieci, kobiety i osoby mające trudności w przemieszczaniu się" - informuje Ukrzaliznycia.

"Podczas wsiadania do pociągu prosimy o przestrzeganie kolejności, a podczas podróży - o nieinformowanie o swojej lokalizacji. Prosimy nie dziwić się, że w wagonach będzie oświetlenie awaryjne - im mniej pociąg wygląda jak girlanda świetlna, tym podróż jest bezpieczniejsza" - głosi komunikat.

Informacje podano w czasie, gdy mieszkańcy Kijowa starają się opuszczać miasto w związku z rozpoczętą w czwartek inwazją Rosji na Ukrainę. W Kijowie w ciągu dnia ogłaszane były alarmy przeciwlotnicze.