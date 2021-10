Ukraina: Koleje państwowe: wraca pociąg relacji Kijów-Warszawa

4 listopada ukraińskie koleje państwowe Ukrzaliznycia wznawiają kursowanie pociągu Kijów-Warszawa - poinformował w poniedziałek przewoźnik. Połączenie zawieszono w ubiegłym roku w marcu w związku z pandemią koronawirusa.

Pociąg będzie wyruszał z Kijowa ok. godz. 19, a do Warszawy będzie docierał ok. 9 rano. W drugą stronę - na Ukrainę - będzie odjeżdżał ok. godz. 17, a do ukraińskiej stolicy dojedzie na godz. 11 - czytamy w poniedziałkowym komunikacie ukraińskich kolei.

Ukrzaliznycia przypomina, że 10 października wznowiono międzynarodowe połączenia z Polską, uruchamiając pociąg relacji Kijów-Przemyśl.

Pasażerskie połączenia kolejowe między Ukrainą i Polską zawieszono w połowie marca 2020 roku w związku z pandemią koronawirusa.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska